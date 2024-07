S úspěšným nevidomým hudebníkem se přišly rozloučit davy lidí. Mezi nimi například vedoucí setínské pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Dagmar Filgasová.

„Byl to fajn mladý kluk s neutuchajícím zájmem o vše kolem sebe, který byl upřímný. Měl zájem o lidi a všichni jsme se s ním rádi setkávali. Ben přinášel nejen hezké písničky a povídání, ale dával nám i pozitivní pohled na život a se svou mladickou odvahou se často pouštěl do věcí, do kterých by se leckterý vidoucí člověk nepustil," svěřila se.

Lidé si Levíčkovu hru mohli na Dnech umění nevidomých v Orlové poslechnout ještě v červnu letošního roku. „Účinkoval u nás na festivalu nevidomých a byl žádaný, protože dokázal oslovit veřejnost a ukázat lidem, že i člověk se zrakovou vadou může něco znamenat a být pro společnost platný," sdělila Filgasová.

Ještě v půlce června mladík natáčel se známým režisérem Janem Hřebejkem. „Je mi to moc líto, byl to moc talentovaný kluk," napsal režisér na síť X.

V minulém roce například hrou na flétnu obohatil i dvě brněnské vernisáže grafičky Deníku Markéty Evjákové.

close info Zdroj: Deník/Ľubomíra Závodská zoom_in Lidé se loučili s Benjaminem Levíčkem v brněnském kostele svatého Tomáše

„Jako slabozraká výtvarnice jsem měla v roce 2019 výstavu na Nové radnici v Brně a on mi tam v rámci vernisáže zahrál na flétnu a housle. Tehdy se mi zdál ještě jako nesmělý mladík, ale čelist mi spadla loni, kdy jsem ho pozvala na další mou vernisáž. Doteď vzpomínám na to úžasné představení a v mysli mi běželo, že tenhle kluk je opravdu talent. Svým zpěvem i vlastní tvorbou mě opravdu dojal. Klobouk dolů, jaké překážky musel v životě překonávat. Měl můj velký obdiv," svěřila se Evjáková.

Loni Benjamin představil na soutěži Nevídaná píseň svou vlastní písničk Bohémská. Jeho autorské písně si lidé mohli poslechnout i v závěru pohřbu. Místo jeho posledního odpočinku se nachází na hřbitově v brněnském Žebětíně.