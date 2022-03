Už několik minut tráví ve frontě také Brňan Michal Meitner. „Ze zdražování benzínu nemám radost, ale jelikož musím denně dojíždět z Brna do práce do Žabčic na Brněnsku, tak nemám na výběr. Dříve jsem rád tankoval na OMV, ale tam stojí litr Naturalu 95 přes pětačtyřicet korun, tak jsem se dnes zastavil na Onu, kde je to o tři koruny levnější, a navíc jsem to měl po cestě,“ sděluje mladý muž.

Humanitární vlaky chtějí dostat legálně přes hranice na Ukrajinu, zní z Brna

Na čerpací stanici Tank Ono v Popovicích na Brněnsku řidiči aktuálně zaplatí za naftu 43,90 korun a za Natural 95 o korunu méně.

Zákazníci Tank Ona zatím mohou čepovat neomezené množství paliva. „Cenu pohonných hmot a případná další omezení řídí kolegové na centrále. Naposledy se cena paliv pohybovala pod čtyřiceti korunami minulý týden v pátek. Jinak u nás se tvoří fronty vždycky a je jedno kolik benzín stojí,“ sdílí vedoucí popovické čerpací stanice Tank Ono, který si přál zůstat v anonymitě.

Šance na přežití je změna, tvrdí nový ředitel brněnských veletrhů Moravec

Bez front a za stejné ceny jako na Tank Ono natankují motoristé například na čerpací stanici Unicorn v Modřicích na Brněnsku. O pár kilometrů dál na benzínce Shell v brněnských Bohunicích zaplatí řidiči za litr nafty rekordních 46,50 korun a 43,90 korun za Natural 95.

Dramatický růst cen pohonných hmot i nadále předpokládá hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Už v měsíci březnu očekáváme, že se cena pohonných hmot přiblíží v průměru až k hranici kolem padesáti korun za litr z toho důvodu, že nadále zuří válka a také oslabuje koruna. Pokud dojde k zákazu vývozu ruské ropy do Evropy lze předpokládat růst cen až na pětašedesát korun za litr paliva a to by se stalo během letošního jara,“ upřesnil ekonom. Podle něj jsou dlouhodobě nejvyšší ceny pohonných hmot ve velkých městech a podél dálnic.