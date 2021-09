Cyklisté mířící z brněnských Kníniček do Jinačovic na Brněnsku se v budoucnu nemusí obávat jízdy těsně vedle aut. Dělníci zahájili na začátku září v této oblasti stavbu cyklostezky. Jedná se o jeden ze tří úseků plánované stezky z Brna do Kuřimi.

Stavba nové cyklostezky. | Foto: Lukáš Solař

Trasa do Jinačovic bude dlouhá necelé tři kilometry a povede kolem Mnišího potoku. „Ideální trasa by byla okolo silnice, ale je tam mnoho soukromých pozemků, takže to nebylo možné. Další část cyklostezky do Kuřimi už by okolo silnice mohla vést," zmínil starosta Jinačovic Jan Kazda.