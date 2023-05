Rezignovali na ukončování bezdomovectví v Brně, zní kritika. Koalice ji odmítá

/FOTO, VIDEO/ Kritika části opozice se začala valit na vedení města Brna po čtvrtečním požáru stavebních buněk v Plotní ulici, při němž zemřelo osm lidí. Pravděpodobně bezdomovců. Podle názoru některých opozičních zastupitelů se koalice problému bezdomovectví dostatečně nevěnuje. „Současné vedení utlumilo projekty na to, aby se lidé bez domova začlenili do společnosti. Housing first sice pokračuje, ale není tam tolik bytů, kolik je potřeba," namítl například Marek Lahoda za Piráty.

Při čtvrtečním požáru přišlo o život osm lidí. Na místě byl v pátek ohořelý nábytek, spacáky, přikrývky i hračky. | Foto: Lucie Burianová