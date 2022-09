Město předběžně plánuje vyhrazený pruh pro cyklisty vést od Pionýrské po Antonína Macka, dále by pak pokračovali v piktogramovém koridoru. Podle radního pro oblast dopravy Petra Kratochvíla by to přispělo k jejich bezpečnosti. „V rámci navržených změn budeme upravovat také některé zastávky a přibude nový mobiliář," řekl Kratochvíl. Další změny se budou týkat například parkovací místa, která se přesunou z chodníků do zálivů a přibydou také místa pro vozíčkáře.

Přesný popis řešení bude k dispozici v dalších stupních dokumentace. Předběžně město počítá také s vysázením dalších stromů do aleje po obou stranách ulice. V celém úseku bude také několik podzemních kontejnerových hnízd. Předpokládaná cena investice je bezmála sedm set čtyřicet milionů korun.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková