Ve středu a ve čtvrtek se mohou veletrhu zúčastnit pouze osoby starší šestnácti let, v pátek je vstup povolen pro všechny. U vstupu se musí návštěvníci prokázat očkováním, prodělanou nemocí nebo platným PCR či antigenním testem. Každý návštěvník musí rovněž projít bezpečnostním rámem.

Na veletrhu se budou prezentovat i záchranné služby. „Chceme ukázat, jak se změnila naše zásahová činnost, a co chceme do budoucna dělat. Rovněž ukážeme systém lokalizace volajícího, podle které operátor pozná přesnou polohu člověka, který volá na tísňovou linku,“ sdělil náměstek generálního ředitele Hasičské záchranné služby České republiky Petr Ošlejšek.

Novinkou veletrhu je samohybná kolová houfnice DITA a kulomet FN MAG 58M do vrtulníků Mi-17 a Mi-171. Mezi další exponáty patří Tatra Force 6x6 “Bison“, 3D radar ReGuard pro sledování pozemních cílů nebo obrněné vozidlo Titus 6x6 KOVS. Zajímavostí je robotický pes Rheinmetall Robotics L, který je vhodný pro použití ve městě. Součástí výstavy bude simulátor parašutistických operací.

/FOTO/ Bezpečnostní veletrhy IDET, PYROS, ISET předvedou nejnovější technologie z oblasti obrany a bezpečnosti. Výstava se bude konat od středy do pátku. Výstava bude jedním z prvních mezinárodních veletrhů v České republice, které se budou konat po covidové přestávce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.