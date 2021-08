Navzdory nepříznivé kombinaci vydrží do konce srpna třeba koupaliště Riviéra v Brně. „Při velikosti našeho areálu, rozestupech návštěvníků a dokonalé desinfekci vody, je zde riziko nákazy naprosto minimální. Nastavené podmínky pro vstup jsou pro nás ale likvidační, protože náklady na provoz střediska máme stále stoprocentní,“ uvedla včera za Riviéru Michaela Dittrichová.

Konec sezony koupališť na jihu Moravy



* Adamov: koupaliště zůstává otevřené do konce srpna, ale návštěvnost je už nyní mizivá

* Areál Kraví Hora v Brně: přes nepřízeň počasí se drží konce sezony 31. srpna

* Břeclav: letní koupaliště zůstane podle počasí nejpozději do 5. září. Dnes tam pro zájemce otevírají krytý bazén

* Koupaliště Riviéra v Brně: také tady vydrží do konce léta

* Moravský Krumlov: sezonu ukončí 31. srpna

* Znojmo: provoz areálu Louka ukončí až 12. září bez ohledu na počasí

* Vyškov: vydrží do konce srpna, areál je po rekonstrukci

Návštěvnost i v horkých dnech je podle ní oproti roku 2019 katastrofální. „Znatelně se to projevuje i v našich provozech krytých bazénů,“ pokračovala Dittrichová.

Jinde je ještě hůře. Už počátkem týdne ohlásili ukončení provozu v Mikulově na Břeclavsku. I přes nelibost části návštěvníků. „Počítala jsem s tím, že ještě zajdeme na koupaliště, pokud se léto vrátí. Je i celkem pravděpodobné, že po studenějších týdnech se zase oteplí. Zdá se mi, že úplné uzavření je předčasné,“ reagovala na například Jana Dykastová. Zavřeno je už i ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku.

V brněnském sportovním areálu Kraví Hora vyrazilo za letním koupáním téměř o polovinu méně lidí než v posledním předcovidovém roce. „Jednoznačně se na letošním poklesu podílí přísnější požadavky na vstup do areálu v kombinaci s velice proměnlivým počasím,“ vysvětlil ředitel zařízení Evžen Hrubeš. Nad smutnou sezonou si posteskla také vedoucí koupaliště v Adamově na Blanensku Marta Vrchovská. Tamní plovárna je na asi šedesáti procentech předchozích tržeb. Srpen už provozně dotáhnou. „Vzhledem k teplotám ale bude zájem mizivý,“ je přesvědčená.

Ještě déle chtějí bazény udržet v koupacím režimu ve znojemské Louce. Předpokládaný termín ukončení je 12. září. „V porovnání s minulými sezonami byl červenec průměrný, srpen pak už dost podprůměrný,“ potvrdila tamní vedoucí Jana Rejzková.

S koncem léta završí provoz koupaliště v nedalekém Moravském Krumlově. V Břeclavi počkají až do pátého září s návštěvností na polovině. „Záleží ale samozřejmě na počasí. Od čtvrtka alespoň otevíráme pro veřejnost krytý bazén,“ prozradil Vedoucí provozu krytého bazénu a koupaliště Břeclav David Bartal.

Ve vyškovském akvaparku měli za červen a červenec dvacet tisíc návštěvníků, s ohledem na jeho rozsáhlou opravu to provozovatelé s minulými sezonami neporovnávají. „Ztráty jsou zatím ve výši zhruba čtyř a půl milionů korun. Chystáme novinky hlavně uvnitř. Jsou to třeba nová vířivka a kneippův chodník,“ potvrdil ředitel Správy majetku města Vyškov Jaroslav Hastík.