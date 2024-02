Ve druhém podchodu nyní zobrazuje výjevy a motivy ze sbírky básní Kniha lesů, vod a strání od Stanislava Kostky Neumanna. Novinář, básník, kritik a překladatel z francouzštiny a ruštiny žil na začátku minulého století několik let právě v Bílovicích nad Svitavou. A jeho verše jsou oslavou okolní přírody.

Léta například tvoří velkoplošná chorea pro fanoušky hokejové Komety. „Práce pro Kometu a pro Bílovice je pro mě srdeční záležitost. Mám radost, že se výzdoba prvního podchodu líbí a pozitivní ohlasy jsou i na ten druhý, který ještě není hotový. A jak mě tam máte citovat? Napište nanašeč barev, to je asi nejvýstižnější,“ vtipkuje muž a ze štaflí sprejuje další část stropu v podchodu.

„Pracovně říkám, že podchod u bílovické železniční stanice je taková učebnice dějepisu a tady ten druhý zase přírodopisu,“ směje se sympatický chlapík, který to s barvami náramně umí.

Jedné ze stěn vévodí rozevřená kniha. Na prázdné listy přibydou v následujících dnech ještě verše.

Při práci na břehu řeky Svitavy pozorují Přibyla pravidelně hloučky pěších, zastavují se cyklisté nebo pejskaři. Jedním z nich je například Američan Charlie, který tvrdí, že bydlí přímo proti domu, kde před více než sto lety žil básník Neumann.

„Tu knihu, podle které se to maluje, znám. Je to skvělé umění, jako živé. Pro Bílovice super věc. Moc se mi líbí, že se podobné plochy vyzdobují tímto způsobem. Úplně tady ten prostor ožil. Pro dospělé i pro děti. Je to pozitivní a hned má člověk lepší náladu, když tudy projde,“ hlásí velmi slušnou češtinou bělovlasý muž s brýlemi a se psem na vodítku.

První setkání skončilo nedorozuměním

A Přibyl v krátké pauze hned dává k dobru historiku, o tom, že jejich první vzájemné setkání v podchodě moc idylické nebylo. „Když jsem tady začal v prosinci sprejovat, tak si Charlie myslel, že jsem nějaký vandal a křičel na mě, že zavolá policii. Neznali jsme se. Pak uviděl štafle. Vysvětlil jsem mu, o co jde a nakonec jsme se tomu planému poplachu zasmáli,“ dodává streetartista z Bílovic nad Svitavou.

Podle bílovického starosty Miroslava Boháčka je zmíněná výmalba druhého podchodu po tratí v režii obce. Správa železnic před začátkem sprejování prostor upravila a zahladila nerovnosti.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Je to místo s velkým pohybem lidí a chceme, aby vypadalo pěkně. Vymalovaný podchod je takový střípek do velké skládačky. Chodí se tudy přes novou lávku, dál kolem řeky Svitavy a také do centra obce. V budoucnu tady chceme vybudovat cyklostezku. Nedaleko je ostrov, kde po demolici starého mlýna chceme postavit školu, byty a vybudovat také zázemí pro kulturní akce a volnočasové aktivity,“ nastiňuje plány Bílovických Boháček.

Pro podobnou výzdobu mají podle něj vytipované ještě jedno místo poblíž parčíku u základní školy.