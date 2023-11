Vedení města už vysoutěžilo firmu na bourací práce mlýna. Ty začnou, jakmile se mlýnice a k ní přilehlé sklady vyklidí. „To bude asi začátkem prosince. Zhruba do půlky února příštího roku by pak mělo být hotovo," přiblížil starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček.

Ještě před začátkem demolice stávajícího mlýna chce vedení Bílovic začít soutěžit firmu na výstavbu budovy, která jej nahradí. Stavba přímo naváže na bourací práce a dokončit by ji měli dělníci do konce přespříštího roku. „Ve velké budově na místě bývalé mlýnice bude základní škola s tělocvičnou, umělecká škola a komerční prostory. Dole bude minipivovar, nad ním jídelna, která bude propojena se školou a budou do ní chodit žáci pro obědy. Vedle minipivovaru bude i restaurace," popsal starosta

Nově postavené budovy budou v podobném designu jako stávající mlýnice. „Architekt se snažil zachovat původní ráz. Stará budova je vybydlená už od předchozích majitelů, nic tam není, je to v podstatě skelet," uvedl Boháček. V polovině října uspořádalo město pro obyvatele Bílovic rozloučení s dvě stě let starým mlýnem a současnou podobou ostrova.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková