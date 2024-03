Ani stávající chodník ale podle ní není příliš bezpečný. „Je to úzké, pes mi uskakuje na silnici a když jde někdo naproti, tak se pomalu nevejdeme. Navíc i silnice je dost děravá a často jsem to schytala kaluží," dodala žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce její totožnost zná.

Místní na špatný stav chodníku horlivě upozorňovali především v zimních měsících, kdy nerovný a úzký terén klouzal, nebo se v něm tvořily louže. Bílovický starosta Miroslav Boháček proto trasu prošel a barevně označil ta nejhorší místa. „Ty malůvky jsou tam ode mě. Určili jsme to s obyvateli a na radnici jsme vybrali firmu, která výmoly opraví," uvedl starosta.

V uspokojivém stavu by měl být chodník do konce letošního května. Boháček odhaduje, že za lokální úpravy půjde z obecní kasy dvě stě až čtyři sta tisíc korun. „Přesnou částku zatím nevíme, protože máme domluvenou cenu za metr čtvereční," dodal starosta.

Opravit chodník kompletně zatím vedení Bílovic nad Svitavou nechce. „Krajští silničáři plánují opravu přilehlé silnice a předpokládáme, že s tím opraví i chodník. Kdybychom chodník opravovali i my, tak platí podmínka silničářů, že musíme spravit i asi půl metru vozovky," vysvětlil Boháček. Nový chodník by podle něj mohli silničáři v Havlíčkově ulici vybudovat za dva až tři roky.

V chodníku místy chybí dlažba a vlní se.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

S doplněním cesty pro pěší až na konec ulice, kde nyní chybí, se ale podle Boháčka nepočítá. „Když se před lety dodělával chodník a autobusová zastávka, rozhodlo se, že je protažení chodníku dál složité v rámci bezpečnosti a sítí, které tam vedou, takže se od toho upustilo. Za dva roky může nastat situace, že záležitost bude rezonovat a můžeme ji zkusit začít řešit, ale na pořadu dne to zatím není," popsal starosta.

Úpravy se ale dočkají autobusové zastávky UP Závody. Ve směru do Bílovic přibyde přístřešek, v tom opačném zase autobusový záliv. Lidé přijíždějící autobusem mířícím do Řícmanic totiž teď vystupují do parkovacích míst.

Proměny plánuje vedení radnice i na ostatních silnicích v Bílovicích. V návaznosti na momentální výstavbu Mlýnského ostrova se dočká opravy Fügnerovo nábřeží. „Po domluvě s krajem se teď namísto kostkami dlážděné cesty projektuje dvouproudová silnice s chodníky, které povedou až do chatové oblasti Mladova," přislíbil Boháček.

U ostatních cest, které potřebují opravu, město podle starostových slov buďto vyčkává na stanovisko společnosti Egd, která plánuje plošné zavádění elektrického vedení do země, či řeší majetkové problémy v dotčených oblastech. Pozemky pod chodníky a silnicí se momentálně snaží město vykoupit například v Husově ulici.