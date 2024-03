Kříž z roku 1911 stojící na bývalé poutní cestě z kláštera v Zábrdovicích do kláštera ve Křtinách dlouhé roky chátral. V bývalém režimu byla totiž péče o něj zakázaná. „Maximum, co mohli lidé z Řícmanic a Bílovic za socialismu udělat bylo, že ho občas natřeli Luxolem a zakonzervovali ho. Na opravu musel počkat až do roku 2009," popisuje Slaný.

Letos v únoru bílovické obyvatele pobouřil vandal, který rozškrábal obličej Panny Marie na obrázku na kříži. Na poničení upozornila Slaného jeho manželka, sám sociální sítě nemá, protože by ho podle jeho slov zdržovaly od práce. „Vždy mi to dá vědět někdo jiný a já jsem pak ten, kdo tam přijede s nářadím a udělá potřebnou práci," říká Slaný.

Kříž stojí mezi lesíky v odlehlé ulici Na Skále. „Před patnácti lety, když jsme jej opravovali a kříži se slavnostně žehnalo, bylo řečeno, že je to krásné, ale za chvíli to někdo poničí. My jsme si říkali, že si to nikdo nedovolí. No, tak si to nikdo nedovolil patnáct let," krčí rameny Slaný.

Kříž zrestauroval Roman Slaný v roce 2009. Od té doby se o něj stará.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Řádění vandala ale Slaného nenechává chladným. „Poničení někdo udělal za tři minuty a my to budeme dávat do kupy dva měsíce, než se nám to podaří. Udělá se návrh, objednají barvy a znovu se namaluje. Pak se to musí zalakovat, vyschnout, namontovat zpátky. Když děláte něco, co má chvíli vydržet, tak to potřebuje čas. Což už se samozřejmě dnes moc nenosí, všechno musí být rychle. Ale tohle je práce z předminulého století," podotýká restaurátor.

Autorkou původní výmalby je čtyřiaosmdesátiletá grafička a malířka Jana Ondrušová Wünschová z Brna. Právě jí Slaný obrázek znovu svěřil do péče.

Kříž považuje Slaný za své životní dílo. Stará se o něj sám, s občasným příspěvkem na materiál od obce a podporou místních farníků. Motivem je mu vnitřní duchovní přesvědčení a úcta k tradici a práci našich předků. „Kříže jsou majáky evropské kultury, ze které vychází naše společnost. Jsou to uhelné kameny našich životů a společenského řádu. Bez těchto křesťanských symbolů by naše krajina byla chudá a bez morálky a názoru na život bychom nežili ve světe, ve kterém žijeme," zamýšlí se Slaný.

Kromě práce ve své dílně v Řícmanicích vyučuje Slaný umělecké truhlářství na Střední škole stavebních řemesel v brněnských Bosonohách. „Na několika posledních zákrocích jsem se podílel i se svými žáky. Kromě toho, že jsme kříž obnovovali, jsem práci použil i ke vzdělávání mladých lidí v tomto oboru, což mi přijde hrozně důležité," říká.