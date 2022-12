Přístřešek pod mostem na zastávce Osová ve Starém Lískovci

Přístřešek umístěný pod mostem je na brněnské Osové tramvajové zastávce ve směru do Starého Lískovce.Zdroj: Deník/Gabriela Pirklová

Cestující čekající na tramvaj v zastávce Osová ve Starém Lískovci byli krátký čas chránění dvakrát. Kromě toho, že je chránil most, dodavatelská firma tam umístila také přístřešek. „Je to úplně zbytečné a nedává to žádný smysl. Tady je vidět, že někdo při práci vůbec nepřemýšlel. Jsou to vyhozené peníze,“ sdělil v minulosti Deníku třeba Martin Krátký.

Přístřešek brzy zmizel a nahradil ho nový umístěný tak, aby už nebyl pod mostem. „Při jeho umísťování zřejmě došlo k nedorozumění, na které jsme zhotovitele stavby okamžitě upozornili. Přístřešek jsme nechali firmu neprodleně odstranit a řešíme jeho přesunutí na místo, kde by dával smysl,“ vysvětloval tehdy generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

