Brno, bizárů plno. Tak lze přinejmenším nazvat letošní brněnský rok, kdy se kuriózní situace ve městě jen hemžily. Za zmínku stojí například celosvětově známý fastfood, který u hlavního nádraží dodnes avizuje, že své produkty nabízí nonstop. Opak je však pravdou. A co takhle kamzík nebo koza na Špilberku?

Zajímavostí letošního nabitého roku byla rovněž Brňanka, která se sousedovi jala ostříhat živý plot v jeho zahradě. Stínil prý jejím jabloním. Protože se sousedovi jednání ženy se zahradnickými nůžkami nelíbilo, skončil konflikt přivoláním strážníků. Přečtěte si, které situace označil Deník za ty nejúsměvnější.

Opilý šedesátník jel pro psa, policistům zazpíval Prodanou nevěstu

Vyzvednutí psa z útulku se v polovině ledna stalo osudným opilému řidiči škodovky v Brně. Po vyvrácení základního kamene budovy pokračoval nejistou jízdou dál, personál proto raději upozornil strážníky. „Kolegové ho vypátrali v Kníničské ulici, kde na křižovatce odbočoval vlevo a současně dával blinkrem znamení doprava. Aby ho zastavili, museli jeho vůz předjet," uvedl letos k případu mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Na rozsvícený nápis Stop, který se mu odrážel ve zpětném zrcátku, totiž řidič nijak nereagoval. Po dechové zkoušce s výsledkem 2,14 promile přivolala hlídka na místo policisty, šedesátník se však nenechal rozhodit a předvedl neobvyklé zpestření. „Během čekání jim zazpíval jeden z Kecalových výstupů z opery Prodaná nevěsta. Ale zatímco sedláka Krušinu a jeho ženu Ludmilu svými argumenty Kecal přesvědčil, na kvalifikaci skutku tento poměrně kvalitní pěvecký projev nezměnil vůbec nic,“ oznámil Ghanem.

Pštros Eda přeskočil plot a uprchl, strážníka nakopal do kolene

Uprchlého pštrosa Edu naháněli strážníci o Velikonocích v brněnské Bystrci. Poté, co mohutný pták přeskočil plot a uprchl, zavolala vystrašená žena hlídku s tím, že opeřenec vypadá naštvaně a má obavu, aby nikoho neklovl. „Rychle běhající pták zaměstnal kromě hlídky i strážníky poříční jednotky a odchytovou službu městské policie. Není divu, že ho čtyři uniformovaní muži a jedna žena museli nahánět společně. Pštros totiž dokáže vyvinout rychlost okolo šedesáti kilometrů v hodině. Klíčové proto bylo zvolit správnou taktiku, a tak pětice strážníků utvořila rojnici a pštrosa Edu zaplašila ke křoví nedaleko Kohoutovické ulice,“ popsal na jaře zásah mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci jej lapili chvíli, kdy pták neměl kam ustupovat. Poté jej přenesli do odchytového vozu. Pštrosi se však dokážou velmi účinně bránit kopáním a slouží jim k tomu vnitřní prst podobný kopytu. Může být poměrně nebezpečnou zbraní, a vyplašený pták jednoho ze strážníků skutečně lehce pokopal na holeni. Majitelka si ptáka posléze převzala a vysvětlila, že se mu podařilo přeskočit vysoký plot.

Lezou po mně slimáci, křičela opilá žena na střeše brněnské zoo. Pacifikovali ji strážníci

Hysterický křik ženy překvapil v červnu návštěvníky brněnské zoologické zahrady. Ještě větší překvapení nastalo, když tvrdila, že se tam ukrývá před slimáky. „Hlídky kontaktovaly ostrahu a vydaly se směrem, odkud se linul řev. Když dorazily k expozici lemura, uviděly na střeše budovy ženu. Pouze v tričku a neobutá tam rozrušeně pobíhala,“ popsala tehdy případ mluvčí strážníků Jana Pokorná.

Třicetiletá žena z Opavska volala o pomoc a byla ve špatném psychickém stavu. Před hlídkou si dokonce svlékla tričko, a to v domnění, že má slimáky i na těle. „Jeden ze strážníků ji odvedl ze střechy a doprovodil do bezpečného prostoru za budovou. I tam se chovala agresivně, její pohyby byly těkavé, nepředvídatelné, zvedala nohy ze země a kopala kolem sebe. Přitom neustále křičela, že jsou všude slimáci, kteří jí lezou po vlasech,“ uvedla mluvčí. Opilá žena podle všeho užívala také drogy, strážníci si na jejich rukou všimli vpichů.

Žena ostříhala sousedovi živý plot. Zavazel totiž jejím jabloním

Sousedův živý plot se koncem letošních letních prázdnin jala ostříhat žena z brněnských Husovic. Důvod? Plot z bobkovišně lékařské jednašedesátiletého muže překážel jejím zimním jabloním. Rozhořčený soused proto na ženu přivolal strážníky „Jednasedmdesátiletá Brňanka hlídce řekla, že větve živého plotu v délce asi osm metrů ostříhala, protože stínily její zimní jabloni. Plody jabloně prý potřebují pozdní slunce a živý plot souseda bránil přístupu slunečním paprskům,“ popsala případ mluvčí strážníků Jana Pokorná. Po ostříhání mu větve naházela na zahradu, muž pak trval na tom, že žena neodborným stříháním jeho živý plot poškodila.

Dal si pervitin, pak vytrhal kabely ze zdí svatoanenské nemocnice

Pervitinem posilněný sedmačtyřicetiletý muž řádil koncem září v brněnské svatoanenské nemocnici. Ze zdí tam začal vytrhávat kabely, zanechal po sobě mohutnou spoušť. „Strážníci podezřelého pobídli, aby je dovedl do budovy, kde škody působil. Poté, co s ním vyšli po schodech, stanuli na chvíli v němém úžasu. Před sebou totiž uviděli dlouhou chodbu, z jejíchž stěn čněly poškozené elektroinstalační lišty, dráty byly vyškubané ze zdí a stržené ze stropů, visely po okrajích chodby i napříč mezi místnostmi. Další kabely byly zauzlované, omotané kolem zábradlí, jiné byly zpřetrhané a poškozená byla i skříňka s rozvody,“ vylíčil případ mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Běsnění vysvětlil muž tím, že chtěl odpojit instalovanou kameru, která podle něj mohla neoprávněně nahrát pana doktora. „Strážníci se ho zeptali, jestli si dal alkohol, drogy nebo se léčí s duševními potížemi. Nejdříve to odmítl, ale po chvíli si vzpomněl, že před vstupem do nemocnice si dal nejspíš pervitin,“ dodal Ghanem. Hlídka následně požádala pracovníka ostrahy, aby zkontroloval i další objekty. Současně oslovila personál všech dotčených oddělení a operačních sálů s prosbou o ověření, jestli nečelí výpadku proudu nebo odpojení přístrojů. Dopadeného muže předali policistům.

Brňany pobavilo nonstop KFC. Mělo omezenou otevírací dobu

Terčem vtipů se na začátku října stala brněnská pobočka rychlého občerstvení KFC u hlavního nádraží. Ve výlohách zákazníky lákaly velké červené plakáty s tučným nápisem otevřeno nonstop. Hned pod tím ale menším písmem stálo, že nepřetržitý provoz není v této provozovně tak úplně pravda.

Menší vzkaz s hvězdičkou ve výloze upřesnil, že se lidé mohou najíst nepřetržitě i v noci jen v druhé polovině týdne, tedy od čtvrtka do neděle. Od pondělí do středy si noční strávníci musí pospíšit. Najíst totiž dostanou jen do jedné hodiny v noci. Pak musí počkat do otvíračky v půl sedmé, případně se porozhlédnout jinde.

Mezi lidmi vzbudily plakáty různé reakce. Někteří v nich nic špatného neviděli, jiné pobavily. „V noci jsem tam nikdy nejedl, ale když vidím velký nápis nonstop, čekal bych, že budou mít otevřeno pořád. Je to vtipné. Takový protimluv,“ řekl na podzim třeba student Tomáš Hájek, který do restaurace vyrazil pro oběd. Aby toho nebylo málo, nachází se protichůdný nápis v místě dodnes.

Muž z Vyškovska plnil sousedovi schránku výkaly. Ten netušil, čím si to zasloužil

Do jakých extrémů se mohou dostat sousedské spory, dokázal v polovině října případ z brněnských Řečkovic. Podle osmaosmdesátiletého penzisty mu jeho osmapadesátiletý muž pocházející z Vyškovska opakovaně naplnil poštovní schránku exkrementy. Případ proto řešili strážníci.

„Jednání, kterého se dopouštěl muž z Vyškovska, se nedá pochopit. Opakovaně staršímu Brňanovi vhazoval do dopisní schránky exkrementy a celou ji výkaly špinil,“ informovala o případu mluvčí strážníků Jana Pokorná. Důchodce netušil, proč se jeho dnes již bývalý soused takto choval. Muž na místě v době příjezdu strážníků nebyl. Hlídka následně událost předala úředníkům jako podezření na přestupek.

Za volantem si hrál s pepřovým sprejem. Omylem si ho nastříkal do obličeje

Podzim přinesl na jihu Moravy celou řadu bizarních případů. V půli října si do obličeje nastříkal pepřový sprej mladík v Brně. Uprostřed noci se proto rozhodl přivolat na pomoc brněnské strážníky. S osobním autem zatím stál na Křenové ulici u křižovatky s Vlhkou.

S podobným případem se dosud strážníci nesetkali. „Z auta vystoupil řidič s bolestivou grimasou a držel se za obličej. Hlídka si vyslechla si velmi nečekané vysvětlení. Šestadvacetiletý mladík za jízdy údajně manipuloval s obranným pepřovým sprejem a při průjezdu křižovatkou ho nedopatřením použil přímo v zavřené kabině,“ popisoval před nedávnem mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Část extrémně štiplavé látky mu přitom skončila v obličeji.

Opilý muž nechtěl vystoupit z autobusu. Strážníky poslal zemřít v pekle

Chcípněte v pekle, častoval jednatřicetiletý muž z Vyškova brněnské strážníky vlídnými slovy. Na konečné zastávce autobusu odmítal vystoupit, řidič proto kvůli němu přivolal strážníky. „Cestující byl pod vlivem alkoholu a v autobuse také rozházel své osobní věci. Se slovy nikam nejdu, koupil jsem si jízdenku, zůstal muž sedět dál na sedačce. Byl ale tak rozčílený, že strážníkům začal nadávat, urážet je, znevažovat jejich práci, a dokonce vyslovil přání, aby chcípli v pekle. Své nevhodné chování bude muset vysvětlovat úředníkům,“ vylíčila mluvčí strážníků Jana Pokorná.

Hradby Špilberku v Brně zdolávala koza. Lidé ji označovali za kamzíka

V honbě za pochoutkami vyšplhala v polovině listopadu na hradby brněnského hradu Špilberk koza. Fotografie zvířete vychutnávajícího stravu v mžiku obletěly sociální sítě a pobavily tisíce Jihomoravanů. Ačkoli koza na hradbách zaujala množství lidí, nejednalo se o nevšední situaci. „Nevidím v tom žádný problém. Kozy tam lezou normálně, je to docela běžné, ony to tak dělají. Zvládají lézt po zdech úplně v pohodě, vůbec jim to nedělá problém. Menší kozy to dělají všechny, nehledě na plemeno,“ podotkla pracovnice Veřejné zeleně města Brna Marie Gogová.

