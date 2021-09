Práce mají začít na podzim, dělníci je udělají kvůli zajištění obsluhy náměstí v etapách. „Součástí je úprava polohy terminálu městské hromadné dopravy, vybudování nového zastávkového pruhu a ostrůvku ve Veletržní ulici, opravy chodníků a uzavření výjezdu autobusů a trolejbusů z Mendlova náměstí do křižovatky Veletržní a Křížové,“ vyjmenoval náměstek primátorky Petr Hladík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.