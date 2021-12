Dohodu s městskou částí i developerem potvrdil náměstek primátorky Petr Hladík, který má z úrovně města jednání týkající se odkupu pozemků pod kontroverzním areálem na starosti. „Máme nový odhad a směřujeme k přímému prodeji majetku do majetku města, když se na nás městská část obrátila zády," řekl Hladík.

Dohady na Vinohradech: místo garáží koupaliště, parkování ještě budou řešit

Představitelé Brna původně chtěli oddělený odkup, kdy by od investora pořídili za patnáct milionů korun pouze parcely. Vinohradští měli za 8,6 milionu odkoupit projektovou dokumentaci původního záměru, čímž by developerovi uhradili vynaložené náklady. To ale odmítli s odůvodněním, že by se nechovali jako řádný hospodář, jak jim nařizuje zákon, protože by dokumentaci nijak dál nevyužili.

Od tří různých právníků si nechali na Vinohradech udělat právní rozbory, zda je nákup pouze dokumentace jako úhrada nákladů veřejně obhajitelný. Závěry všech tří stanovisek byly, že by v takovém případě nepostupovali jako řádný hospodář. Posudek objednaný představiteli města naopak takový oddělený postup posvětil.

Nechtěný areál na Vinohradech: řešení brání spor magistrátu a městské části

Při dohodnutém jednotném odkupu pozemků ze strany města zaplatí městská část přes tři a půl milionu korun navíc. Víc peněz musí vynaložit i z magistrátu. „Kdyby vinohradská radnice zaplatila svůj příspěvek tehdy hned, bylo by to daleko méně, než kolik dá teď. Jejími obstrukcemi nyní dochází k navýšení kupní ceny za celý projekt Go Up o zhruba šest milionů, které zaplatí daňoví poplatníci," upozornil opoziční vinohradský zastupitel Petr Pleva.

O VYUŽITÍ POZEMKŮ NENÍ JASNO

Kdy developer parcely, kde jsou dnes chátrající tenisové kurty, městu prodá, není v tuto chvíli ještě jasné. Rozhodnuto není ani o způsobu jejich budoucího využití. Podle Hladíka tam chtějí udělat sportoviště. Vinohradská opozice by je nechala místním dobrovolným hasičům. „Dělají velmi záslužnou práci především s mládeží. Výborně fungovali jako dobrovolnická organizace při pandemii, kdy hodně pomáhali lidem. Pozemky by si k nějakému využití pro požární sport velmi zasloužili," vysvětlil Pleva.

Starosta Čejka si nedokáže využití parcel pouze pro hasiče představit. „Pořád by tam něco trénovali, byl by tam docela ruch. Chceme tam klidovou zónu se zelení, aby si mohly vyhrát babičky s dětmi, které by využily třeba lanovou dráhu nebo lezeckou stěnu. Můžeme tam udělat další venkovní posilovnu. Aby měla plocha pestré využití pro hodně lidí a ne jenom monotónní pro hasiče, kdy by tam nikdo jiný přes plot nemohl," prohlásil Čejka.

Na Vinohradech se už dřív mluvilo také o využití prostoru pro podzemní garáže, protože na sídlišti mají lidé s parkováním dlouhodobé problémy. Představitelé městské části na jaře navrhli na pozemcích vznik koupaliště, kterým by město odůvodnilo veřejný zájem pro koupi celého projektu včetně pozemků a projektové dokumentace. Navzdory tomu, že jiný developer chystá výstavbu bazénu zhruba kilometr daleko v Šedově ulici.

V pondělí vinohradští zastupitelé schválili přesunutí dvou milionů korun v rozpočtu k využití v příštím roce. Už letos je měli představitelé městské části využít jako část svého podílu při řešení problému Go Up. K tomu ale dosud nedošlo a v letošním roce se tak už ani nestane.

Projekt Go Up na brněnských Vinohradech



- Developer plánoval na místě chátrajících tenisových kurtů mezi Čejkovickou a Bořetickou postavit sportovně rekreační areál.



- Součástí projektu byla skoro stovka bytů pro sportovce.



- Proti záměru se postavili ostře proti místní, protože projekt kvůli bytům vnímali jako zástěrku pro dlouhodobé bydlení.



- Od vinohradské radnice dostal investor 5 pozitivních vyjádření ještě před tím, než se o projektu místní dozvěděli.



- Nový odhad stanovuje cenu za pozemky zhruba 30 milionů korun, které po domluvě s městskou částí má zaplatit Brno.



- Vinohrady poskytnou 12 milionů korun, které si půjčí a budou je pak 5 let splácet.