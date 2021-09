Rekonstrukce železnice mezi Brnem a Blanskem je rozdělená do tří úseků. Kromě kompletní obnovy kolejiště dojde k vybudování nového nádraží a lávky v Adamově, stejně jako tamní vlakové zastávky. V Bílovicích nad Svitavou přibude pod kolejištěm nový podchod. Nové budou železniční mosty, ostění všech tunelů a okolní příkré srázy čeká rozsáhlá sanace. „V úseku Brno-Maloměřice – Adamov a rekonstrukce stanice Adamov došlo na konci srpna k předání staveniště. Zahájení prací je naplánováno na 1. října. Prozatím probíhá schvalování technologických postupů, časového a finančního harmonogramu. Od 1. října začnou přeložky sítí a odstraňování dřevin. Hlavní práce odstartují až ve výluce od 12. prosince,“ sdělila mluvčí Správy železnice Nela Friebová.

V opačném směru z Adamova do Blanska mají výlukové autobusy jezdit přes Olomučany. „Žádali jsme, aby u nás autobusy na jednom místě zastavovaly. Zatím jsem nedostal odpověď. Kvůli rekonstrukci kanalizace jsme měli v obci měsíce rozkopanou silnici. Ta už je ale spravená. Většina prací už by měla být v prosinci hotová, takže s tím problém při výluce nebude,“ informoval starosta Olomučan Josef Smíšek.

V podobném duchu mluvili i další lidé, které redakce oslovila. Z Blanska budou jezdit autobusy přímo do středu Brna. Další trasou pak přes Adamov a Bílovice nad Svitavou s konečnou v brněnské Lesné. Centru Brna se ale vyhnou a lidem se tak cestování prodlouží. Vyplývá to z výlukových řádů IDS Jihomoravského kraje. Se zástupci společnosti Kordis, která v kraji zajišťuje integrovanou dopravu, se Deníku včera nepodařilo spojit.

„Nedokážu si představit, že se bude kolem řeky Svitavy rok jezdit po té úzké silnici jen autobusy. Plus běžná doprava a technika kvůli opravě trati. Navíc Brno je rozkopané a ucpané. Jiná možnost ale není, když se bude trať opravovat ve velkém. Domluvím se s kolegou a budu jezdit raději s ním autem horem přes Útěchov,“ řekl Deníku muž.

/FOTO, VIDEO/ Petr Prudík z Adamova jezdí denně do Brna za prací vlakem. I s přestupem je v kanceláři v krajském městě za pětačtyřicet minut. Pokud je však na trati výluka a musí autobusem, tak se mu cesta protáhne. Někdy i o desítky minut. Od prosince nebudou mezi Brnem a Blanskem jezdit kvůli rozsáhlé rekonstrukci železnice za zhruba šest miliard korun vlaky celý rok.

