Zařazením bohoslužeb v augustiniánském kostele na program festivalu Mendel 2022 chtějí pořadatelé zdůraznit, že ač je Mendel dnes znám jako zakladatel genetiky, byl za svého života hlavně opatem kláštera ve Starém Brně. ČTK to za pořadatele řekl Matěj Hollan. "Pan arcibiskup účast na bohoslužbě přislíbil ještě jako arcibiskup olomoucký a my si velmi vážíme toho, že ji ve svém programu ponechal i poté, co jej papež pověřil vedením pražského arcibiskupství," uvedl Hollan.