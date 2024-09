Ides dodal, že se po diskuzi s místními dohodl s developerem na instalaci opatření, která by alespoň částečně vyřešila hluk pocházející od konkrétního nájemce. „Opatření by měli zavést v nejbližších dnech. Jsou to částečné kroky nad rámec dohody. Systémové řešení je podle mě najít nájemce, který nebude mít provoz večer a v noci a nebude fungovat jako překladiště a výkladiště,“ formuloval hlavní požadavek starosta.

Vedoucí městské části v současné době jednají se zástupci developerské firmy CTP, která budovy pronajímá. „Zásadní problém je ve výběru uživatele haly. Je to firma, jejíž zaměstnanci tam bohužel hlavně ve večerních a nočních hodinách vykládají zboží. Jinak jsou v průmyslové zóně i výrobní haly, které tak výrazně neruší,“ vylíčil slatinský starosta Jiří Ides s tím, že městská část pořádá informační schůzky s obyvateli.

Co se týká dlouhodobých opatření, uzavřeli zástupci Slatiny s developerem před několika lety dohodu, jejíž součástí je vystavění valu a vypěstování stromů, které by odclonily průmyslovou zónu od sídliště a ochránily ho před prašností. „Když jsme nicméně chtěli, aby pracovníci zhotovili stavbu před začátkem budování hal, zástupci firmy odmítli s tím, že by se stromy znehodnotily. Chtějí je vysadit až s druhou halou. S tím nesouhlasíme,“ míní starosta.

Podle starosty ztěžuje vyjednávání fakt, že ačkoliv se komplikace týkají obyvatel Slatiny, samotné haly leží na pozemku, který patří k městské části Brno-Černovice.

Regionální stavební ředitel CTP Michal Dospěl informoval, že do konce příštího roku bude vytvořený osm metrů vysoký val mezi CTPark Brno a Zeleným městem, který bude osazený vzrostlými stromy. „Dále už nyní testujeme speciální nákladní hydraulické můstky, které jsou opatřeny gumovým povrchem. Hluk, který vyvářel kov v kontaktu s tvrdými kolečky dopravních zařízení, bude pohlcovaný tímto gumovým dokem,“ řekl Dospěl s tím, že v případě, že se řešení osvědčí, vymění pracovníci všechny doky.

Posledním krokem je podle ředitele diskuze s nájemníkem ohledně maximální ohleduplnosti při nočních pracích. Společnost prý omezila i světelný smog, který lidem vadil. „Snížili jsme intenzitu světel veřejného osvětlení na minimum a vypnuli ta, která nepotřebujeme. Držíme zapnutá světla jen, abychom zachovali bezpečnost pohybu okolo areálu,“ doplnil Dospěl a dodal, že věří, že opatření budou dostačující a obyvatelé Zeleného města spokojení.

Šéf rozvoje společnosti CTP Jakub Kodr konstatoval, že novou budovu stavitelé připravují pro tchajwanskou firmu. „Vytvoříme továrnu budoucnosti s dobrým sociálním zázemím," zmínil Kodr.

Jedním z obyvatel, který se schůzky se starostou a zástupci společnosti CTP zúčastnil, je i Martin Žaloudek. „Oproti minulosti se situace trochu zlepšila, do optimálního stavu má ale určitě ještě daleko. Pokud by měla nová hala fungovat v podobném režimu, budu asi chodit spát do práce,“ podotkl místní.

Žaloudek podle svých slov kontaktoval právě i černovické vedení. „V odpovědi mi mimo jiné poslali hlukový posudek od specializované firmy,“ popsal muž.