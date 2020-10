Vítězný Roman Kraus, který kandidoval za ODS a TOP 09, už nyní připravuje strategii pro druhé kolo voleb. „Budu hledat podporu i u těch kandidátů, kteří se do druhého kola nedostali. Zatím to nechci specifikovat,“ sdělil Rovnosti bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus.

Na druhém místě po dlouho vyrovnaném boji skončila bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Kandiduje se společnou podporou tří uskupení včetně Zelených. V boji o stříbrnou pozici dlouho mírně zaostávala za stávajícím poslancem hnutí ANO Karlem Raisem.

Ve druhém kole ji podpoří třeba kandidát Pirátů Jiří Kadeřávek. Svůj neúspěch vzal sportovně. „Beru to sportovně. Zejména mne těší, kolik hlasů dostali liberální kandidáti. Když se sečtou hlasy mé a paní Šabatové, je to přes třicet procent. To je dobrá zpráva. Paní Šabatovou podpořím i v druhém kole,“ řekl.

Další neúspěšný kandidát Tomáš Tomáš spíše ve druhém kole podpoří zase Krause. "Konkurence byla těžká. Čekal jsem, že to bude lepší, ale co se dá dělat. Do druhého kola budu podporovat víc doprava, spíš tedy pana doktora Krause. Budu dávat doporučení svým voličům tímto směrem. Vysoká volební účast je dobrá zpráva. Voličům není jedno, co se děje," reagoval.