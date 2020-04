Boj s koronavirem: nakažené Jihomoravany budou v Brně sledovat a zkoumat

Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity od pondělí spustí unikátní projekt, který má za cíl sledovat zdravotní stav lidí nakažených koronavirem. Možnost zapojit se do něho budou mít pozitivně testovaní Jihomoravané starší osmnácti let. K zapojení do projektu je nutné dát dobrovolný souhlas při odběru vzorku.