Již pět navrtaných a otrávených stromů v Jílkově ulici řeší židenická radnice. Někdo do nich zřejmě nalil pesticid. Poškozené dříny, které v ulici zajišťují v létě ochranu před vedrem, navíc v případě jejich úhynu nejspíš nepůjde kvůli ochranným pásmům technických sítí nahradit novými dřevinami.

Vzrostlé dříny následkem otravy možná uhynou. | Foto: Deník/Magdaléna Blažková

Židenická místostarostka Jana Šťastná se dozvěděla o prvních třech stromech v pondělí odpoledne od obyvatele Židenic. „S tím, že ten člověk shodou okolností pracuje v laboratoři a odebral vzorky," upřesnila místostarostka.

Z rozboru vyplynulo, že do stromů někdo navrtanými otvory nalil glyfosát. Ten se běžně používá na hubení rostlin. Ve středu odpoledne sdělila Šťastná Deníku, že je takto poškozeno celkem pět dřínů.

V případě, že stromy uhynou, nebude nejspíš možné vysázet v jejich místě nové. „Vedou tam ochranná pásma technických sítí a síťaři to nedovolí. Dříny tam byly vysazeny historicky, mezitím se změnila legislativa a síťaři je tam milosrdně nechávají, ale nahradit nepůjdou," posteskla si místostarostka.

Defender nezastavíš, můžu všude. Podívejte, jak se svým autem v Brně zaparkoval

Skutečnost potvrdil za Veřejnou zeleň města Brna také správce židenického stromořadí Martin Vavrinec. „Někdy se dá se síťaři jednat o keřích na kmínku, pokud ale sítě vedou úplně skrz, tak tam nedovolí dát nic," řekl Vavrinec.

Podle diskuze pod facebookovým příspěvkem židenické místostarostky stromy některým obyvatelům ulice vadí. „Jako pamětnice vím, že někteří lidé neměli na Jílkově stromy před domem rádi," zaznělo například v jednom z komentářů.

„Ten bordel, co z nich každý rok je, je celkem neúnosný, červené kuličky všude, na autech, botách, silnici, chodníku, v domech i bytech po dobu několika týdnů a pak hnijící smrad. V podstatě se po Jílkově nedá projít bez zničených bot," píše se v dalším.

Ohořelá dodávka v brněnských v Židenicích. Problém s vraky tu vzbuzuje emoce

Veřejná zeleň města Brna již dala podnět k prošetření na Českou inspekci životního prostředí. Zda stromy přežijí, se zatím přesně říct nedá. „Těžko říct, snad by to přežít mohly. Pokud budou usychat, budeme je muset pokácet," doplnil Vavrinec. Nový strom podle něj stojí okolo šesti tisíc korun, společenská škoda těch starých by se musela nechat vyčíslit.

Místostarostka se obává, že stromy zachránit nepůjdou. „Podali jsme trestní oznámení," uvedla Šťastná. Případem se tak budou zabývat brněnští policisté.