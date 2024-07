Velkou část své divadelní kariéry strávil s dlouholetým kamarádem Miroslavem Donutilem. „My jsme toho spolu na Provázku (Divadlo Husa na provázku - pozn. red.) zažili strašně moc. Byli jsme tam spolu přes dvacet let a rád na to vzpomínám. Jsem rád, že můžu žít v době Bolka Polívky," zavzpomínal Donutil.

Kromě divadelní scény si herci spolu zahráli i v mnoha filmech. Zakladatel Divadla Bolka Polívky nezahálí a už v září plánuje natáčení dalšího filmu. „Mé oblíbené představení je například Commedia dell'arte, taky jsme spolu hráli v Pelíškách. Té práce bylo spousta a teďka se v září ve filmu potkáme zase znova. Vždycky budu rád za to, že spolu můžeme dělat a přeji mu všechno nejlepší k narozeninám," dodal Donutil.

Další herec Michal Isteník s Polívkou začínal hrát před deseti lety v představení Kupec benátský v Městském divadle Brno „Pamatuji si, že jsem tenkrát měl z našeho prvního pracovního setkání obrovský respekt, který hraničil až se strachem, jestli vůbec vedle něj obstojím. A dneska o deset let později už si každé představení s ním neskutečně užívám, a to i přesto, že ten strach, jestli vedle něho obstojím, zůstal," řekl Isteník.

Podle něj není hraní s Polívkou nikdy tak standardní jako s jinými herci. „Bolek rád zlobí a já mám hrozně rád naše vzájemné štengrování. Jediné, co bych mu popřál k narozeninám, je to zdraví, protože všechno ostatní Bolek tak nějak má," podotkl Isteník.

Dlouholetým přítelem Polívky je i brněnský herec a režisér Břetislav Rychlík. Zná se s ním od roku 1975. „Známe se skoro dvě třetiny jeho života, brzy to bude padesát let. Jak Bolek říká, mnohé jsme spolu prožili a mnohé si i užili. Já opravdu vzpomínám v první řadě na jeho mimořádné a naprosto světové inscenace, které dělal. Nejprve pantomimy a klauniády a pak se mim rozmluvil, třeba v Šaškovi a královně. To dobývalo svět! Hodně mě to v mém životě ovlivnilo, za to bych mu chtěl poděkovat," sdělil Rychlík.

Pamatuje si i příhodu z natáčení filmu Dědictví, kdy jej režisérka Věra Chytilová pochválila. „Ona skoro nikoho nechválila, a Bolek mi tehdy řekl: ‚Toho si važ, to je jako kdybys viděl gorilu v pralese rodit ‘," zavzpomínal režisér.

Rychlík také svému dlouholetému příteli popřál pevné zdraví. „Protože už jsem dvojnásobný dědeček a on ještě není dědeček, tak mu přeji, aby se brzy stal dědáčkem. Už má na to věk," uvedl Rychlík.

Od Polívky se učil i Zdeněk Junák. S Polívkou se potkal na Janáčkově akademii múzických umění v roce 1970. „On byl čtvrťák a já jsem byl prvák. Když ukončil studium, Boleček odešel do divadla Husa na provázku a paní profesorka Ryšánková, která nás měla na pohybovku, mu nabídla, jestli by náš ročník neučil hereckou klauniádu a pantomimu. To byla výborná výuka. Seděli jsme v kavárně Slavia. On už tenkrát jezdil do ciziny, tak nám vyprávěl své zážitky a bylo to něco úžasného," vzpomněl Junák.

Junáka mohli diváci společně s Polívkou nedávno zhlédnout v činohře Lakomec na Biskupském dvoře v Brně. „Mám ho rád a opravdu mu přeji, abychom se mohli dlouho těšit z jeho přítomnosti a jeho talentu," popřál Junák.