„Mám problém s tím, kolik by tento projekt měl stát. Zda vysoké náklady vůbec vyváží přínos zjednodušeného cestování. Domnívám se také, že nyní s přestupem ve Skalici nad Svitavou mají cestující větší počet spojů a přípojů, než by byl kraj pak po výstavbě spojky schopen zajistit. Podobné investice nyní důkladně zvažujeme, definitivně rozhodnuto ještě není,“ řekl Kupka s tím, že konečné rozhodnutí by mělo padnout nejpozději do dvou let.

Správa železnic před časem odhadovala náklady na Boskovickou spojku na téměř dvě miliardy korun. Stavební povolení by státní podnik sice mohl získat příští rok a začít stavět, ministr Kupka nad tím ale kroutí hlavou. Hlavně kvůli vysoké ceně a přepravovanému množství lidí. Uvedl to při pátečním setkání s veřejností v boskovickém Zámeckém skleníku .

Dodal, že od Správy železnic a Jihomoravského kraje bude chtít odpověď, zda větší efekt nezajistí úprava provozu nebo jeho organizace. Dalším kritériem je zásah do krajinného rázu. I kvůli němu a výstavbě masivního železničního náspu u obce Lhota Rapotina je řada místních proti.

„Zásah do krajiny by byl obrovský. Takové monstrum tady prostě nechceme,“ řekla na veřejné debatě jedna z obyvatelek malé obce. Svůj nesouhlas místní dali najevo také několik let nazpět v referendu.

Senátorka za Blanensko Jaromíra Vítková uvedla, že Jihomoravský kraj, ministerstvo dopravy a železničáři sepsali ohledně Boskovické spojky memorandum před dvacet lety. A od té doby náklady na výstavbu narostly do astronomické výše.

Na besedě v Zámeckém skleníku v Boskovicích informovali silničáři o aktuálním stavu plánované výstavby tahu I/73. Na snímku ministr dopravy Martin Kupka.Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Říkáme věci, které se ministrům asi moc nelíbí. Jsme takový region uvnitř republiky, který má hroznou infrastrukturu. Cestování z Boskovicka po železnici je špatné. Nedávno byly zrušené vlaky z Boskovic do Velkých Opatovic. Z oblasti Malé Hané se jízda autobusy do práce nebo k lékaři stává pro velké množství lidí vyhlídkovým několikahodinovým výletem. Je potřeba s tím začít něco dělat,“ upozorňovala Vítková.

Podle ní špatná infrastruktura silničního i železničního spojení tuto část Blanenska velmi znevýhodňuje. Včetně turistického ruchu nebo podnikání. S tím souhlasí i starostka Boskovic Jana Syrovátková. „Tento cíp Jihomoravského kraje je, co se týká dopravní infrastruktury, pozapomenutý,“ uvedla.

Boskovická spojka má zajistit přímé vlakové spojení z Boskovic na Blanensku do Brna, zvýší komfort a rychlost cestování. Lidé z Boskovicka musí nyní přesedat z lokálky ve Skalici nad Svitavou do spojů na trati Brno – Česká Třebová. Po výstavbě spojky přestup ve Skalici odpadne. Cestující mají do krajského města dorazit za devětatřicet minut, do Blanska pak za necelou čtvrthodinu.

Ačkoliv je současný ministr Kupka k vybudování spojky skeptický, Správa železnic od plánu zatím neupustila. Deníku to nedávno potvrdil mluvčí organizace Dušan Gavenda.

„V současné době probíhá příprava zadání dalšího stupně dokumentace k této stavbě, tedy projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby. Získání stavebního povolení předpokládáme příští rok. Poté vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. K zahájení prvních prací by pak mohlo dojít v závěru roku 2025,“ sdělil mluvčí Gavenda.

Součástí nákladného projektu je i úprava boskovické železniční stanice, kde by vznik terminál pro přestup na autobusy. Projekt počítá rovněž se stavbou nové zastávky ve Lhotě Rapotině.