V současné době se kolem fotbalového hřiště nachází původní zástavba, parkoviště nebo zanedbané garáže. To by se v budoucnu mělo změnit. Projekt je aktuálně pouze ve fázi studie. Starosta brněnských Bosonoh Martin Černý upozornil, že o závazných krocích nechtějí zástupci městské části rozhodovat, dokud je neprojednají přímo s obyvateli.

Tenisové kurty plánují architekti přesunout blíže směrem k nedalekému obchodu, uvolní tak prostor pro víceúčelové sportoviště a doplňující zázemí. „Jsou tam ale přírodní bariéry jako val, nedostatek parkovacích stání, absence služeb. Domy, které tam dnes stojí, do středu obce nepatří,“ namítal Págo.

V místě touží rovněž po propojení Hoštické a Vzhledné ulice. To má vzniknout díky průchodu po střeše budoucí budovy určené sportovcům. „Zároveň bychom přidali stezku okolo Leskavy a zpřístupnili břeh posedovým molem, aby se u potoka dalo pobývat,“ dodal architekt Tomáš Págo.

Největší změnou by se však stala výstavba nového komplexu, který by v sobě kromě komunitního centra zahrnul i knihovnu, obchody, bydlení pro mladé a důchodce nebo osmaosmdesát parkovacích stání. V případě uskutečnění projektu počítají zástupci Bosonoh s přesunem radnice ze stávajícího nároží Pražské ulice a Bosonožského náměstí do nového areálu.

Možností je i základní umělecká škola

Stávající budova úřadu by posléze mohla sloužit jako základní umělecká škola nebo bydlení. „Jinak ale zatím jasný plán nemáme. Dům je sice zateplený, ale za ta léta má i po technické stránce řadu věcí špatně. Nerad bych dopadl jako ve Starém Lískovci, kde je bývalý úřad dodnes prázdný,“ sdělil na diskusi bosonožský starosta Martin Černý.

Celý areál ponese název Komunál. Samozřejmostí bude využití fotovoltaiky, tepelných čerpadel a alternativních zdrojů energií tak, aby byl projekt co nejudržitelnější. „Projekt jsme lidem představili proto, abychom věděli, zda se ubíráme správným směrem. Nechceme investovat peníze do něčeho, co skončí v šuplíku,“ vysvětlil Černý.

Bosonožští, kteří se čtvrteční diskuse v tamní orlovně zúčastnili, ocenili zejména přístup vedení městské části. „Jsem rád, že máme možnost se k tomu vyjádřit. Zajímalo by mě ale, jak se bude projekt financovat, protože je poměrně velkolepý a bylo by dobré si nejdřív rozmyslet, jak to vlastně zaplatíme a zda na to vůbec budou peníze,“ zamyslel se například Petr Štěpán.

V případě revitalizace lokality by se odhadované náklady nejspíše vyšplhaly ke sto padesáti milionům korun. Proto zástupci městské části dopředu avizovali, že k jeho uskutečnění potřebují alespoň spolupráci města.

„Z úrovně městské části to nikdy nepostavíme, bez podpory města určitě ne. Pokud ale seženeme prostředky z externích zdrojů, pak je to možné,“ podotkl starosta Černý.

Drobné změny se v místě odehrály již v loňském roce. V lokalitě budoucího komunitního centra vzniklo parkoviště s kapacitou třiceti parkovacích míst, pracovníci tam rovněž osázeli novou zeleň. Jedná se však pouze o dočasnou úpravu. S výstavbou Komunálu totiž dojde k velké koncepční proměně celé lokality.