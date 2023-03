Náměstí už podle ní obnovu potřebuje. „Dělali tady nedávno novou kanalizaci, nějaké menší úpravy. Jsem ráda, že vedení městské části peníze investuje do správných věcí,” dodala Kedroňová na procházce okolo náměstí.

První část rekonstrukce bude nejdražší, vyjde na čtrnáct milionů korun a dokončena má být do června příštího roku. Rekonstrukce celého náměstí bude stát pětadvacet milionů korun. „Jsem ráda, že tady nové náměstí bude a postupně se zkrášlí. Ještě ty staré lípy by se měly upravit a ořezat,“ myslí si tamní obyvatelka Marie Dobšíková.

Kdy se lidé poprvé projdou například po novém promenádním chodníku, který povede skrz park, zatím není jisté. Na další dvě etapy totiž zatím Bosonožští nemají peníze. „Rádi bychom na další etapy získali peníze tak, abychom vše stihli do konce tohoto volebního období v roce 2026," sdělil Černý. Částečně chce náklady hradit z rozpočtu městské části a také si požádat o dotaci.

V dalších etapách na náměstí vysází další lípy. „Jestli se o stromy někdo bude starat, může to být pěkné. Žijeme tady od narození a moc dobře víme, jak to vypadá, když ty květy a listy lípy opadávají. Chtělo by to zajistit kvalitní údržbu,“ shodli se zástupci rodiny Melounovy.

Významnou změnou má projít i park, který místní v současné době využívají například pro adventní setkání nebo hodové mše. Nově bude mít orámování a uprostřed vznikne stupňové posezení, které má tvořit i pódium.

Prvotním impulzem na rekonstrukci náměstí byly podle Černého dotace na studie náměstí po celém Brně. „Potom to docela dlouhou dobu leželo, následně jsme ze studie udělali projektovou dokumentaci. Pak to zase čekalo a po nových volbách jsme se do toho opřeli,“ nastínil situaci Černý.

LUCIE BURIANOVÁ