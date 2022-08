V uplynulém měsíci řešili brněnští strážníci v centru města přibližně dvě stě padesát pokut a provedli zhruba šest set kontrol. Třetina řidičů přitom potřebné oprávnění pro vjezd do vyznačené oblasti neměla. „Za poslední rok jsme v této oblasti zaznamenali více než 38 tisíc přestupků. Naše hlídky v nejužším centru co do počtu dopravních přestupků nejvíce zaměstnává Zelný trh, Masarykova, Veselá či Jezuitská ulice, v širším centru je to Rooseveltova, Nádražní, Husova a Orlí ulice. Oprávněnosti vjezdů do historického se strážníci věnují od července a v srpnu v nich pokračují,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.

Řidiče u vjezdu do historického centra hlídky většinou zastaví a zjišťují, zda má jeho vozidlo povolení. Pokud v databázi nefiguruje, neumožní šoférovi kvůli podezření z přestupku pokračovat dál. „Pokud řidič v Brně najde na svém autě takzvanou botičku, zavolá na dispečink naší dopravní jednotky, kde nahlásí místo a registrační značku zablokovaného vozu a zůstane na místě do příjezdu strážníka. Ten botičku po projednání přestupku a při splnění všech zákonných podmínek sundá,“ popsal standardní postup Šoba.

Nejčastějším prohřeškem šoférů je zneužívání takzvaných kotoučových parkovišť v historickém centru města. „Počet situací, kdy řidiči nevyznačí čas příjezdu, představuje více než pětinu všech dopravních přestupků spojených s parkováním v této oblasti. Následuje nerespektování dopravních značek a stání v pěší zóně mimo určená místa. Hlídky kromě toho zaznamenávají a postihují stání nebo jízdu na chodníku,“ uvedl Šoba.

Aktuálně projedou šoféři náměstím Svobody pouze od šesti hodin ráno do půl jedenácté dopoledne. Povolení obdrží jen abonenti, rezidenti, zásobování a poskytovatelé služeb. Taxislužby a carsharing mají vjezd na náměstí zakázaný úplně. „Aktuálními opatřeními se snažíme co nejvíce zklidnit dopravu právě na náměstí Svobody, kde se v létě koná množství hojně navštěvovaných a kulturních akcí,“ vysvětlila před zavedením omezení primátorka Markéta Vaňková.

Náměstím Svobody nyní projede zhruba tisíc aut denně, z toho dvě stě tvoří taxi, dvě stě rezidenti, sto padesát abonenti a zbytek další skupiny. Oprávnění pro vjezd do historického centra má jedenáct tisíc vozů a přímo na pěší zónu pět tisíc aut. Kroky města podporují i představitelé centrální brněnské městské části. „Chceme centrum města, které je živé, bydlí zde lidé a pěší se cítí bezpečně. Navržené řešení vychází vstříc lidem, kteří v oblasti bydlí i pěším návštěvníkům centra," konstatoval dříve starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.