Od nedělní půl deváté do pondělních šesti hodin ráno zasahovali celkem sto třikrát. Nejvíce nahlášených událostí bylo na Blanensku a v Brně. Nejméně naopak na Hodonínsku a na Vyškovsku. „Většinou se jednalo o popadané stromy, ale vyjíždíme i k čerpání vody," sdělil v neděli večer mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Pomocí čerpadla například vyčerpali vodu ze zatopeného rodinného domu v Chvalovicích na Znojemsku. Právě na Znojemsku bouřky začaly a pak postupovaly na Brněnsko.

Špatné počasí řádilo také v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, kterou asi před měsícem poničilo tornádo. „Máme zase cizí střechu na autech, zase zničené. Byl dost velký vítr a holt špatně zajištěné střechy," svěřila se webeditorka jihomoravských Deníků Martina Kosíková, která v Moravské Nové Vsi bydlí.

K ostražitosti kvůli počasí vyzývají i vědci z Českého hydrometeorologického ústavu. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí kvůli bouřkám platí až do úterních dvou hodin ráno. Před záplavami varují ve vysokém stupni do pondělních devíti večer, v nízkém stupni pak do úterních jedenácti dopoledne.