Výpěstky zájemci nakoupí u kohoutovického obchodního centra Lipsko, čerstvá zelenina tam dosud chyběla i ve stánkovém prodeji. „Mám velikou radost, že jej konečně máme v Kohoutovicích. Je to projekt, se kterým jsem se seznámil již v jeho pilotní fázi, kdy fungoval pouze v blízkosti majitele. O jeho umístění v Kohoutovicích jsme s kolegy usilovali od samotného počátku,“ pochvaloval si nový automat kohoutovický starosta Jakub Hruška.

Výhodou stroje je zelenina a ovoce výhradně od českých zemědělců, na jejich čerstvost dohlíží systém topení a klimatizace, který se tvůrcům povedlo vyvinout. V nabídce je například tříkilový balík brambor odrůdy Soraya, kilo a půl cibule s česnekem nebo půl druhého kila jablek Idared. Za brambory a jablka zaplatí lidé pětapadesát korun, za balíček s cibulí a česnekem připlatí o pět korun navíc.

Může to být cesta ze zemědělské krize, říkají tvůrci zeleninomatu v Brně

Nákup i platba mají jednoduchý postup. Na elektronickém displeji zákazník navolí, co chce koupit a kartou či mincemi následně zaplatí. Automat poté zákazníkovi do několika vteřin vydá požadovanou surovinu. „Nyní zhodnotíme, jaká bude po produktech poptávka. Máme před sebou dva nebo tři měsíce sezony, kdy bude automat fungovat, předpokládaná doba prodeje bude zhruba do začátku května,“ sdělil redaktorce Deníku přímo na místě autor nápadu Petr Grünwald.

Důvodem přerušení provozu před létem je dostupnost ovoce a zeleniny od jihomoravských pěstitelů. V budoucnu by se Bramat mohl objevit rovněž v brněnských Žabovřeskách, denní provoz vyjde na jednotky korun. „Nabídku pak budeme postupně obměňovat, hodně dáváme na zpětnou vazbu od lidí,“ dodal Grünwald.

První zeleninový automat vznikl ve městě již v uplynulých měsících, konkrétně v Řečkovicích. Po první sezóně, kterou Bramaty v Brně prožijí, budou tvůrci teprve vyhodnocovat zákaznický zájem.