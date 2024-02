Časem prověřené hity z úst nestárnoucího Bryana Adamse si užijí návštěvníci koncertu v Brně. Do města míří i další zahraniční hvězdy. Dorazí Slashs i celosvětově proslulý bubenický ansámbl Yamato z Japonska, který se po dvou letech vrací zpět do České republiky.

Rockový kytarista Bryan Adams přijede do Brna. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Slash bude koncertovat v dubnu, Bryan Adams potěší své fanoušky na podzim a na bubenickou show si hudební nadšenci počkají až na závěr roku.

Bryan Adams

Winning Group Arena, Brno, 13. října

Cena vstupenky: od 1390 korun

Po vyprodaném koncertu v Praze se kanadský rockový zpěvák Bryan Adams vrací do České republiky. Tentokrát vystoupí v brněnské Winning Group Areně a představí tak svůj nezapomenutelný hudební repertoár fanouškům v Brně.

Zdroj: Youtube

Jeho energický zpěv baví diváky už více než čtyřicet let. Na svém kontě má sedmnáct studiových alb a v roce 2022 čtyři nová studiová alba, včetně So Happy It Hurts (nominace na cenu Grammy) a Pretty Woman The Musical.

Za své písně získal řadu ocenění a vyznamenání, včetně tří nominací na Oscara, pěti nominací na Zlatý glóbus, cenu Grammy a dvacet cen Juno.

Tipy na víkend v Brně a okolí. Hrad Veveří zavoní uzeným, v zoo bude bál

Kanadský zpěvák a skladatel se stal jedním z nejvýznamnějších rockových hudebníků své generace. Jeho kariéra začala v osmdesátých letech, kdy se stal mezinárodní hvězdou díky svým písním jako Summer of '69 a Heaven.

Slash

Winning Group Arena, Brno, 18. dubna

Cena vstupenky: od 1490 korun

Slash s hudebníkem jménem Myles Kennedy a kapelou The Conspirators (SMKC) pro letošek oznámili rozsáhlou sérii mezinárodních koncertů, v rámci The River IsRising-Rest of the World Tour '24 SMKC navštíví jednadvacet zemí a dvaatřicet měst po celém světě. Do České republiky se Slash vrací po pěti letech. Tentokrát vystoupí ve Winning Group Areně v Brně, ve které představí nejen své nejnovější oceněné album s názvem 4.

Zdroj: Youtube

Album debutovalo jako nejprodávanější hardrockové album. V deseti písních zasahuje širokou škálu zvuků, stylů a nálad.

YAMATO

Sono Centrum Brno, 7. prosince

Cena vstupenky: od 1290 korun

Fenomenální bubeníci plánují na rok 2024 světové turné s novým představením Hinotori - The wings of the Phoenix a na turné World Tour 2024 zavítají také do šesti měst České republiky. Představí se postupně v Ostravě, Zlíně, Plzni, Hradci Králové, Brně a turné zakončí v Praze.

Zdroj: Youtube

Pořadatelé slibují strhující audio-vizuální show. Bubeníci Yamato si svou propracovanou kompozicí umí podmanit publikum a vyprodávají sály po celém světě.