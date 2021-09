Se záměrem nesouhlasí lidé z okolí. Na záchranu industriálního areálu proto sepsali petici. „Jako součást festivalu Překročme řeku jsme uspořádali den otevřených dveří sladovny. Podívat se přišlo několik set lidí. Někteří byli v šoku, protože o záměru Brna zbourat větší část areálu vůbec nevěděli,“ uvedl v úterý jeden z autorů petice Juraj Guráň.

Iniciátoři písemné žádosti uspořádali o budoucnosti pivovaru mezi obyvateli Husovic, nájemci areálu a starostou městské části Brno-sever diskuzi. „Nechceme, aby další hodnotná stavba dopadla jako Vlněna nebo židenická Zbrojovka, jejichž demolice byla pro architektonické dědictví města nenahraditelnou ztrátou,“ upozornil Guráň.

Bouráním se v současné době zabývají brněnští radní, investiční záměr zatím neodsouhlasili. Deník Rovnost je v úterý s dotazy oslovil, odpověď však přislíbili teprve později. „Osobně bych byl rád, kdyby se z architektonicky hodnotného areálu povedlo zachovat co nejvíce,“ přiznal starosta Brna-severu Martin Maleček.

Výstavbě propojení dvou areálů bude zřejmě muset ustoupit nedávno zrekonstruovaná část včetně zděného komína. „Tak velký most Brno dělalo naposledy někdy před šedesáti lety a říkali jsme si, že by bylo dobré, aby dílo, které tu bude na desítky a možná stovky let, bylo něco hezkého, co to zůstane pro příští generace,“ vysvětlil již dříve rozhodnutí města primátorčin náměstek Petr Hladík.

Cihlové stavby odkazují v Brně na textilní, strojírenskou nebo cukrovarnickou minulost. Vedle funkcionalistických památek přitahují mnoho milovníků architektury. „Nejde mi do hlavy, že to na jaře rekonstruovali, přestože se už delší dobu ví, kudy by Nová Dukelská měla vést,“ nechápal na sociální síti Facebook jeden z komentujících.