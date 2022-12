Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce

Posledním z vítězných projektů je návrh na vybudování chodníku podél silnice mezi zastávkami Anthropos a Lesní. Necelý kilometr chodníku, místo kterého je teď v místě jen vyšlapaná pěšina, chybí podle navrhovatele Jakuba Kácela chodcům především v situaci, kdy cestujícím ujede trolejbus. Ti pak musí dlouho čekat na následující spoj, aniž by si mohl čekání zkrátit chůzí k další zastávce. „Vyšlapaná cesta svědčí o tom, že chodci tuto trasu skutečně používají. Zároveň však v sobě skrývá nepohodlí v podobně bláta a nerovností," sdělil k projektu Kácel.

Projekt s názvem Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce zajistí lepší pěší spojení do městské části Nový Lískovec a využívat by jej mohli obyvatelé této městské části, ale i studenti mířící do Kampusu.Zdroj: Se souhlasem paro.damenavas.cz