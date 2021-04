Po dlouhé době nedávno vyrazila do centra města. Brňanka Michaela Grundová se se svými dvěmi malými dětmi nestačila v Lidické ulici divit. „Narazily jsme najednou na stavbu, která sice byla vidět z dálky, ale žádné značky v úseku od prodejny kytar vidět nebyly. Bylo tam lešení s podivnými páskami, nedalo se pod ním projít. Byla jsem těžce zmatená, kudy máme místo obejít. Zhrozila jsem se, že nás opravdu podivný nápis připevněný na pásku směřuje okolo lešení do vozovky pod auta,“ popsala Brňanka.

Stavební zábor na adrese Lidická 14 v Brně



* Dělníci dělají na budově Městského divadla Brno novou fasádu, okna a střechu.

* Magistrátní úředníci povolili zábor komunikace před domem.

* Schválili obchozí trasu, a to koridor pro chodce podél stavby.

* Řada Brňanů si stěžovala, že stavebník opakovaně nezajistil průchod pro chodce.

* Zástupci divadla se brání, že na uzavření průchodu, které je kvůli bezpečnosti, upozorňují v dostatečné vzdálenosti informační tabule.

Na špatné zajištění cesty pro chodce kvůli stavebnímu záboru na adrese Lidická 14 v centru Brna si stěžovali i další Brňané. „Mé děti tamtudy normálně chodí samy do školy, ale teď jsem s nimi radši chodil, protože jsem nevěděl, jak to tam bude. Stávalo se, že ráno byl průchod otevřený a odpoledne pak zavřený a lidi se hnali do silnice. Člověka to naštve, říká si, že to snad v dnešní době plné omezení a předpisů není možné,“ řekl Ivo Macek, který bydlí nedaleko stavby.

Dělníci dělají na budově Městského divadla Brno novou fasádu, okna a střechu. Podle mluvčí instituce Kateřiny Vižďové její pracovníci i technický dozor stavbaře pravidelně kontrolují, zda zajistili prostor pro pěší, a navrhují případné úpravy. „Bohužel jsou situace, kdy průchod kvůli bezpečnosti uzavřen být prostě musí. To je však řádně označené, informační tabule jsou u přilehlých křižovatek a přechodů, aby se chodci nemuseli vracet. Bohužel lidé si téměř vždy, než aby se vraceli na nejbližší přechod, zkrátí cestu vstupem do vozovky a stavbu tak obejdou, tomu stavbaři nemohou zabránit,“ uvedla Vižďová.

Stavební zábor pro práce na budově v Lidické povolili úředníci magistrátního odboru dopravy. Součástí povolení pro stavebníka byla i obchozí trasa v podobě koridoru pro chodce podél staveniště. „Stavebníci ne vždy respektují podmínky stanovení přechodné úpravy provozu a povolení zvláštního užívání komunikace, což byl evidentně i kritizovaný případ na Lidické 14,“ poznamenal mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Není dostatečně označený

Doplnil, že dochází i k situacím, kdy stavebníci na zábor umístí třeba značku, aby chodci přešli na protější chodník. „A to i když takovou podmínku ve stanovení přechodné úpravy provozu a v povolení zvláštního užívání komunikace neměli a na protější chodník evidentně nelze přejít, přičemž průchod pěších byl v povoleních řešen jiným způsobem, například koridorem jako na Lidické 14," zmínil Poňuchálek.

Žádnou stížnost ani podnět kvůli situaci v Lidické úředníci odboru dopravy neevidují. Kromě nich se mohou lidé případně obrátit i na úřad příslušné městské části, pokud o záboru komunikace rozhodli jeho úředníci.

Opakovaně se záborem v Lidické zabývali pracovníci stavební policie, a to i na základě podnětů Brňanů. Poprvé minulý čtvrtek, kdy zjistili pochybení v podobě nezachovaného průchodu pro pěší. „Při naší opakované kontrole v úterý už stavebník průchod zajistil, a to v souladu s vydaným povolením. Existující průchod však podle nás není dostatečně označený a lidé stále při obcházení vstupují do vozovky. Navrhli jsme proto odboru dopravy doplnit vhodné dopravní značení ke zpřehlednění situace,“ sdělila ve středu mluvčí městské policie, pod níž stavební spadá, Markéta Skřivánková.

Na problematický případ záboru komunikace v Lidické upozornila opoziční zastupitelka Brna-středu Jasna Flamiková. Problém nedávno přednesla i před městskými zastupiteli. „V Lidické jsem třeba viděla dvojici, mladého muže a ženu, kteří došli k plechovému plotu ohrazujícímu stavbu. Ten byl roztáhnutý skoro až do půlky vozovky. Vykoukli do komunikace, odkud se proti nim valila auta. Stáhli se, koukali na pásku přehrazující průchod, přemýšleli kudy jít a vůbec si nevěděli rady. Auta tam musela lidi objíždět až přes vyvýšený tramvajový pás. Divím se, že se tam nestal žádný smrťák," prohlásila Flamiková.

Jeřáb uvolnil místo

Situace pro pěší se v místě záboru podle mluvčí divadla Vižďové od minulého týdne podstatně zlepšila. „Došlo totiž k demontáži jeřábu, a tím i k uvolnění dalšího prostoru a vybudování koridoru pro pěší," vysvětlila. Omezení v místě stavby mají trvat do konce května.

S Vižďovou souhlasí i místní obyvatel Macek, který ještě v sobotu kvůli zavřenému průchodu dokonce volal stavební policii. „Byl už to takový extrém, že jsem se musel ozvat. Od té doby je tam už udělaná normální obchozí trasa pro pěší," potvrdil.

Už dřív si chodci stěžovali také na řešení náhradní trasy kvůli stavebních prací na domě na rohu ulic Úvoz a Údolní. Původně museli celé místo kvůli záboru komunikace složitě obcházet. Nedávno tam přibyl koridor pro pěší okolo stavby.