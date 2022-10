Mezi centry, které se v Brně do akce zapojily, je například Contours fitness. V pátek a v sobotu nabízí kromě skupinových lekcí také možnost vyšetření od zdravotní sestry. „Lidem poradí v tématech týkajících se kosmetiky, zdravotních masáží a regenerace,“ vyjádřila se trenérka z centra Irena Kozelková. Na lekce se podle jejich slov už teď registrují noví návštěvníci, největší zájem je o pilates a zdravotní cvičení.

Dalším sportovištěm, které se veřejnosti tento víkend otevře, je Fit4all. „V sobotu odpoledne budou zdarma některé lekce pro penzisty, kruhový trénink a jóga. V neděli dětské kurzy jako je inline, badminton nebo streetdance,“ vyjmenoval organizační pracovník v centru Tomáš Osoba. Cílí tam především na návštěvnost skupinových lekcí a sauny či masáží.

Právě zvýhodněný wellnes a odborné zdravotní vyšetření, jež některá sportoviště při Beactive day v Brně nabízí, lákají například studentku Natálii Vymlátilovou. „Kdo chce, čas na sport si udělá. Na pořádnou regeneraci a poznání stavu, jak na tom vlastně zdravotně je, už ale málokdy. Za zvýhodněných podmínek to člověka naláká a řekla bych, že až dokope,“ zamýšlela se mladá žena.

Mapa míst, na která si můžou lidé v Brně přijít tento víkend zacvičit.Zdroj: se souhlasem Dnyfitness.cz

Celorepublikově se do Beactive day zapojilo více než dvě stě sportovišť. „Každý ví, že pravidelně se hýbat je zdravé. Odráží se to na stavu naší fyzické i psychické kondice, na naší imunitě, kterou právě nyní potřebujeme opět podpořit,“ komentovala cíle události prezidentka České komory fitness, jež událost organizuje, Jana Havrdová.

Kam lidé můžou jít v Brně zdarma cvičit:

* KS FITGYM

Tuřanka 55, Brno



* Friends fit

Arbesova 12/12 Brno



* Factory fitness

Štouračova 23, Brno



* Fit4All

Chironova 8, 642 00 Brno-Nový Lískovec, Česko



* Arena fight club Brno

Pražákova 10 Brno



* Komec

Hněvkovského 62 617 00



* AZ Fitness Brno

Pražákova 1008/69 Brno



* Muay Thai Brno

Dornych 102, Brno



* BIG ONE Fitness

Václavská 6, Brno



* BIG ONE Fitness

Benešova 14/16, Brno



* Fitinn - OC Letmo

NÁDRAŽNI 681/2A, 602 00 BRNO



* Contours Fitness Club pro Ženy - Brno Orlí

Orlí 482/3 602 00 Brno



* Contours Fitness Club pro Ženy - Brno IBC

Příkop 4, 602 00 Brno



* MY FIT

Třída Kpt. Jaroše 2032/7



* Spinning&Fitness

KOUNICOVA 20, BRNO