Manželé chtěli, aby jejich děti viděly, že se rodina o tatínka postarala až do úplného konce. Věřili, že je to tak správně a chtěli dětem tento přístup předat. „Děti postupně situaci přijímaly tak, jak přicházela. Prostřední dcerka ho chtěla pohladit i po smrti. Dodnes na to s láskou vzpomíná," říká vdova. Dodala, že by nebylo správné vyčlenit děti z posledních dnů jejich tatínka. Zároveň měly děti možnost kdykoliv odjet k babičce.

Domácí péči o nemocného manžela a tatínka dvou dětí zvládla rodina díky pomoci mobilního hospice v Zahradníkové ulici v Brně. Kromě toho ve městě funguje také mobilní hospic svaté Alžběty, který kombinuje lůžkovou a domácí péči. „Ta zajišťuje nepřetržitou potřebnou péči nevyléčitelně nemocným v jejich přirozeném, tedy domácím prostředí a umožní jim tak zůstat se svými nejbližšími i v závěru jejich života,“ vysvětlil ředitel Hospice svatého Alžběty Josef Drbal.

Týmy lékařů a sester z mobilních hospiců pacienty v jejich domovech navštěvují, naučí jejich blízké se o ně správně starat a v případě potřeby jsou v neustálé pohotovosti.

Na podporu mobilní paliativní péče se koná kampaň Doma, která první říjnovou středu vyvrcholila takzvaným Papučovým dnem. Ten spočívá v tom, že se lidé obují do papučí a fotky následně sdílejí na sociálních sítích. „Paliativní péče je věc, se kterou se může setkat kdokoliv z nás, takže je dobré na to myslet, vědět o tom a informovat ostatní," vyjádřila se například pracovnice Zebra Technologies Martina Koumalová. V jejich kanceláři se papučového dne zúčastnilo ve středu více než třicet zaměstnanců.

Kampaň Doma se snaží téma paliativní péče zviditelnit, což může podle některých hospiců vést k finanční podpoře od dárců. „Kromě příjmů od zdravotních pojišťoven a poskytovatelů nejrůznějších dotací je potřeba zajistit i sponzory, aby byla každoroční ekonomická bilance vyrovnaná," uvedl Drbal. Hospic svaté Alžběty je nestátní neziskovou organizací.

Mobilní péči o nevyléčitelně nemocné poskytuje také Diecézní charita. Ta na podporu svých zdravotnických týmů uspořádala první říjnovou středu akci Koláč pro hospic. Na několika stáncích v různých městech včetně Brna nabízí sladké koláčky, výtěžek z dobrovolných příspěvků podpoří hospicovou péči Charity.

Obě akce se váží k datu druhé říjnové soboty, na kterou připadá Světový den hospicové a paliativní péče.