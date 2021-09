Před několika měsíci doplnily barevnou popelnicovou sestavu na třídění odpadu hnědé nádoby. Ty slouží pro sběr bioodpadu z brněnských domácností. Díky tomuto pilotní projektu se ho vyveze každý týden v průměru více jak dvacet tun. Přesto jsou k tomu někteří místní stále skeptičtí.

Od dubna 2021 Brňané vytřídili celkem 446 tun biodpadu do hnědých popelnic. Bude použit na kvalitní kompost. | Foto: Deník/Gabriela Pirklová

Složité se to zdá Brňanovi Ivo Adamovi, který bydlí na sídlišti v Novém Lískovci. „Přijde mi nepraktické shromažďovat zbytky od jídla v kuchyni, protože to začne rychle zapáchat a chodit každý den s odpadem by mě nebavilo,“ vysvětlil Brňan.