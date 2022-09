Brněnským šoférům má usnadnit především parkování v zahrnutých ulicích, starosta Brna-severu Martin Maleček dosud systém modrých čar hodnotí kladně. Někteří lidé však mají nadále strach z přílivu řidičů bez oprávnění k parkování do části Lesná.

Hranicí nových modrých zón se v tomto případě stane Merhautova, Hálkova, Gargulákova či Sekaninova ulice a také Svitavské nábřeží. Kromě toho zahrne například frekventované náměstí Republiky, Vranovskou, Husovickou či Jilemnického ulici. „Rezidenti a abonenti si už nyní mohou vyřizovat svá oprávnění. Pro návštěvníky patří oblast do zóny C, kde je parkování regulováno pouze ve všední dny od páté odpoledne do šesté ráno. V této době je nutné zaplatit dvacet korun za hodinu, jedna hodina denně je vždy zdarma,“ upřesnil podmínky rezidentního parkování v oblasti Dukelská třída brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Modré čáry rostou dál po Brně. V půlce července zahrnou oblast kolem Jugoslávské

Další rozšiřování modrých čar pak město plánuje příští měsíc, konkrétně od 10. října. Městští radní v uplynulých dnech schválili změny v nařízení, které zavedení parkování pro rezidenty v oblasti umožní. Po Dukelské třídě půjde o oblast 4-05 náměstí Slovenského národního povstání. „Nařízení se doplní o oblast náměstí SNP, takže zde oficiálně mohou platit pravidla rezidentního parkování. Tak, jak jsme plánovali v už dříve schváleném harmonogramu pro letošní rok, přidá se tato oblast od 10. října,“ doplnil radní Kratochvíl.

Starosta Brna-severu Martin Maleček si rozšiřování modrých čar po městské části zatím pochvaluje. „Moc negativních ohlasů jsem nezaznamenal, převažují spíš ty pozitivní. Někteří si stěžovali, že ubylo parkovacích míst, ale není to pravda. Zóny jsme vyznačili pouze tam, kde to bylo legální, takže k žádnému úbytku parkovacích míst ani dojít nemohlo. Považuji to za dobrý krok,“ sdělil Maleček Deníku Rovnost.

150 let pivovaru Starobrno: točil se ležák nebo Bitr. Publikum rozvášnil Olympic

Řada lidí má však obavy z přílivu aut do části Lesná, najít místo ve frekventované oblasti kolem Merhautovy ulice bylo totiž v uplynulých měsících, a především ve všední dny odpoledne, téměř neřešitelným úkolem. Kritikou nešetřil ani řidič Miroslav Lukeš. „Výborně. Výsledkem bude další zhoršení parkovacích možností na Lesné. Máme smůlu v tom, že výsledkem postupného rozšiřování modrých zón je, že se na některých místech po šesté večer už téměř nedá zaparkovat. A evidentně bude hůř, dokud nebude modrou barvou vymalováno i u nás na Lesné,“ stěžoval si před časem mladý Brňan.

Zavedení modrých zón na Lesnou však v letošním harmonogramu město neplánuje. Po náměstí Slovenského povstání se na 21. listopadu přidají ještě dvě oblasti v Králově Poli, a to 3-08 Dalimilova a 3-09 Herčíkova. Podle harmonogramu se v následujícím roce do systému rezidentního parkování zapojí devět nových oblastí. Potřebné informace pak mohou Brňané nalézt na webu Parkování v Brně.

Rozšiřování modrých zón v Brně



* Od pondělí 5. září začnou modré čáry platit v oblasti 4-04 Dukelská třída.

* Zóna zahrne mimo jiné hraniční Merhautovu, Hálkovu, Gargulákovu, Sekaninovu ulice a rovněž Svitavské nábřeží.

* Dále pak například náměstí Republiky, Vranovskou, Husovickou či Jilemnického ulici.

* 10. října rozšíří systém rezidentního parkování oblast 4-05 náměstí Slovenského národního povstání.

* Do konce roku pak přibudu ještě dvě zóny v Králově poli, konkrétně Dalimilova a Herčíkova.