Jelikož koledníci museli pro letošní rok kvůli koronaviru zůstat doma, lidem zpříjemní dobu trvání sbírky na jihu Moravy alespoň online program. „Lidé se mohou těšit na online hádanku Dveře, virtuální soutěž pro ostřílené, ale i nové koledníky, tříkrálovou scénku se zdravotním klaunem či povzbuzení od herců z divadla Husa na provázku, písničkáře Pavla Helana a dalších," nastínila mluvčí Diecézní charity Brno Simona Císařová.

Online hádanky lidem zpestří lednové soboty. „V sobotu ráno zveřejníme na našem Facebooku fotografii dveří. Ty patří jedné z budov typických pro Brno. A o jakou budovu jde, mohou lidé hádat až do sobotních šesti hodin, kdy vše odtajníme,“ pozval k programu ředitel brněnské charity Oldřich Haičman.

Kasičky nebo účet

Přispívat do sbírky mohou zájemci letos buď převodem na účet, přičemž variabilní symbol pro brněnskou charitu je BRNO 77706100, nebo peníze vhodit do kasiček, rozmístěných ve městech. „V Brně lidé mohou přispět do klasické kasičky i v brněnském sídle Charity, na třídě Kpt. Jaroše. Další kasička je umístěná v kostele svatého Jakuba v Brně, vždy v čase od jedné do pěti hodin odpoledne nebo před mší svatou. Na webu www.brno.charita.cz je průběžně aktualizováno, kde je možné přispět do pokladničky na veřejně přístupných místech," vysvětlila Císařová.

Lidé se zároveň aktivně mohou zapojit do rozdávání radosti, o které se jindy starají koledníci, a to tak že se zapojí do soutěže. „Stačí natočit zpěv, hru na hudební nástroj či scénku na video. Možné je také napsat povzbuzení nebo nakreslit tříkrálový obrázek. Vše je pak potřeba zaslat na adresu soutez@brno.charita.cz," zmínila mluvčí.