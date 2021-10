Jihomoravskou kandidátku ČSSD v červenci opustilo čtrnáct lidí, poté co centrální vedení výrazně zasáhlo do její podoby. Na místo lídra dosadilo statutárního místopředsedu ČSSD Romana Onderku, který nahradil právě Štefana.

Brněnská ČSSD vyzvala celostátní vedení k rezignaci. Má tím převzít odpovědnost za to, že se strana nedostala do Poslanecké sněmovny. „Když po deseti letech stranu s třiceti procenty vyvedete mimo sněmovnu, tak je potřeba udělat změnu. Jenom silná strana se může dostat zpátky, proto se musí o současných problémech diskutovat. Důležité je zapřít se o úspěšné komunální politiky,“ uvedl krajský předseda ČSSD Břetislav Štefan.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.