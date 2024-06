Po téměř roce od dopravní nehody, která se stala první červencovou sobotu minulého roku v Brně, přichází policie s novými obviněními. Dvojice mladých řidičů, jejichž bezohledná jízda způsobila kolizi se čtyřmi automobily a vážné zranění motorkáře, nyní čelí obvinění ze zločinu Obecného ohrožení.

„Za plného provozu se v Brně mezi ostatními řidiči naháněly posádky dvou automobilů značek BMW, přičemž si mladíci za volanty hlavu z dopravních předpisů rozhodně nelámali. Vše odstartovalo na čerpací stanici v brněnských Vinohradech, odkud ve vysoké rychlosti vyrazili do okolních ulic,“ sdělil tehdy policejní mluvčí Petr Vala.

BMW se řítila kolem židenických kasáren a vjela do Gajdošovy ulice. Na křižovatce s Táborskou pak jeden z řidičů vyjel z kolony a zezadu narazil do nic netušícího motorkáře. Muž přeletěl přes motorku a skončil na asfaltu. Přivolaní zdravotníci ho následně museli k vyloučení vážnějšího poranění urgentně přepravit do nemocnice.

Ani tato nehoda však oba mladé řidiče nezastavila a jejich nebezpečná jízda pokračovala dál. Záznamy z kamer ukázaly, že BMW projela ulicemi Otakara Ševčíka, Černovickou a Svatopetrskou, než vše ukončil náraz do zaparkovaných aut v ulici Za Mostem.

Policie nyní oznámila, že oba řidiči byli obviněni ze zločinu obecného ohrožení. „Šofér světlého vozu, který v křižovatce srazil motocyklistu, si navíc vyslechl i obvinění z trestného činu. Těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu," poznamenal Vala.

Klíčovou roli v tomto případu přitom sehrála veřejnost. Policie obdržela množství důležitých informací, které přispěly k objasnění případu. „Policisté za spolupráci děkují,“ dodal mluvčí.