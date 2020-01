Konec roku 2019 oslavila i Hvězdárna a planetárium Brno. Má k tomu důvod, v uplynulém roce ji totiž navštívilo rekordních 169 877 lidí. Každý z jednadvaceti zaměstnanců se tak v průměru věnoval více než osmi tisícům zájemců.

Měsíční noc v parku pod hvězdárnou na Kraví hoře. | Foto: Deník / Attila Racek

V říjnu oslavila brněnská hvězdárna pětašedesát let od svého vzniku. „Díky rozsáhlé rekonstrukci se z ní v posledních deseti letech stalo moderní multivizuální centrum světové úrovně, které spojuje poznatky z vědy a umění. Umí je navíc srozumitelnou a zároveň velmi přitažlivou formou předávat malým i velkým nadšencům do vesmíru. Jsem velmi ráda, že to potvrzuje i loňská skvělá bilance,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.