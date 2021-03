Výročí Moravské zemské knihovny: už dvacet let v brněnské Kounicově ulici

Již dvě dekády čtenáři Moravské zemské knihovny chodí pro literaturu do budovy instituce v Kounicově ulici. Je to přesně dvacet let, co moderní objekt otevřel své brány.

Moravská zemská knihovna v Brně. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Knihovna se do budovy v sousedství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Univerzity obrany přestěhovala definitivně v roce 2001. „Do nové budovy byly umístěny nyní sloučené fondy Univerzitní, Pedagogické i Technické knihovny," uvedli zástupci knihovny na webu instituce. Naval prachy: neznámý muž loupil na benzínce v Ochozi u Brna, poznáte ho? Přečíst článek › Předloni a loni knihovna v některých ohledech získala novou podobu díky rozsáhlé rekonstrukci. „Na první pohled si lidé všimnou třeba zateplení budovy, úpravy atria nebo úplná proměnu sociálních zařízení,“ uvedl tehdy ředitel knihovny Tomáš Kubíček.