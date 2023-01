Podle něj už lidé o prostory projevují zájem a ptají se na volné termíny a podrobnosti pronájmu. „S majiteli kohoutovických kaváren také uvažujeme o možnosti pravidelnější akce pro veřejnost, kterou by byl den otevřených dveří spojený s prezentací jednotlivých kaváren. Bylo by to takové připomenutí původního účelu objektu,“ zmínil Hruška. Podobných akcí by podle něj mohlo být několik za rok.

Vybavená společenská místnost s unikátním výhledem pojme zhruba čtyřicet lidí. Prostory byly přístupné už od roku 2019, ale doposud podle starosty pouze střídmě. „Celá rekonstrukce včetně sociálního zařízení vyšla na 5,4 milionu korun," vyčíslil Hruška.

Minimální́ doba užívání je nově stanovená na dvě hodiny a ceny jsou rozděleny dle typu pořádané akce. „Například rodinné setkání trvající tři až čtyři hodiny vyjde na dvanáct set korun. Ceník nově uvádí poskytované slevy, například důchodcovským klubům či organizacím zřízeným městskou částí, městem nebo krajem. Tyto organizace chceme podporovat, a především našim penzistům chceme tyto prostory přiblížit zdarma,“ nastínil místostarosta Ondřej Švéda.

Představitelé městské části uvažují také o zpřístupnění ochozu o patro níž. Mohla by tam vzniknout vyhlídka pro Brňany. „Nyní srovnáváme pro a proti," sdělil Hruška.