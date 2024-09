Podle hejtmana Jana Grolicha hladiny řek budou jen klesat. „Potvrzuje to i situace v Kroměříži, kterou musíme sledovat kvůli řece Moravě. Voda se udržela v korytě řeky a to by nám mělo také pomoct,“ uvedl Grolich.

Povodí Moravy nyní podle hejtmana uvažuje o snížení průtoku v nádrži Vír, protože přítoky jsou bezproblémové. „Vranov je nejproblematičtější, protože se tam projevily pondělní srážky a nadále tam bude poměrně velký přítok. V Podhradí, které je nad přehradou Vranov, projde větší vlna vody, ale hladina už nebude tak vysoká jako v minulých dnech,“ informoval hejtman. I když je Vranov nejproblematičtější, dokázala nádrž udržet dvousetletou vodu.

V pondělních odpoledních hodinách došlo ke zrušení třetího stupně povodňové aktivity na řece Svitavě v Brně. V úterý dopoledne byl průtok asi na polovině maximálního limitu z minulých dní. „U Svratky záleží, jak se bude vyvíjet situace na Brněnské přehradě,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková.

Na Brněnské přehradě vznikla v úterý před desátou hodinou dopoledne technická závada na elektrárně. ČEZ podle představitel kraje nemůže pouštět vodu přes elektrárnu. „Přehrada se naplní a přeteče vrchem, není to ale problém. Nezhorší se situace v Brně, ani Židlochovicích a v oblastech podél dolního toku Svratky. Povodí Moravy bude využívat spodní výpusti, z Brněnské přehrady bude odtékat maximálně stejné množství vody jako doteď," sdělila krajská mluvčí Alena Knotková.

Její slova potvrdil i ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tůma. „Technická závada snižuje odtok z nádrže, proto budeme využívat pouze spodní výpusti. Ale důležité je, že to situaci nezhorší,“ ujistil Tůma.

Všechny nádrže ve správě Povodí Moravy podle něj dosahují pouze maximálních hladin zásobních prostorů a i nadále mají volné retenční prostory, kdyby přišla další povodeň.

Činnost hasičů pomalu odeznívá. „Dnes evidujeme zatím dvacet šest aktivních událostí,“ uvedl v úterý dopoledne ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán.

Také upozornil na jevy, které doprovází povodně. Těmi jsou padající stromy nebo sesuvy mokrého terénu, které se poprvé objevily v pondělí. „Mimo Jihomoravský kraj zasahujeme v Moravskoslezském kraji, kde se nám podařilo zachránit jednatřicet lidí a čtyři psy v rámci evakuačních prací,“ dodal ředitel hasičů.