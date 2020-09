Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) má covid-19, pozitivně testovaný na nový koronavirus je také tajemník magistrátu Oliver Pospíšil.

Primátorka Brna Markéta Vaňková | Foto: ČTK / ČTK

"Vím to od dnešního odpoledne. Jsem v izolaci, mám projevy běžné mírné virózy," napsala ČTK Vaňková. Primátorka by se při optimálním průběhu nemoci mohla vrátit do běžného života v úterý 6. října.