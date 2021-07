Aby byl po dobu stavby využitý alespoň venkovní výběh, do kterého zatím zvířata z bezpečnostních důvodů nemohou, poskytne po dobu výstavby dětským návštěvníkům možnost zahrát si na lidoopy. „Současné zázemí expozice již neodpovídá aktuálním požadavkům na chov šimpanzů, proto teď pracujeme na projektové dokumentaci vnitřních ubikací a jejich napojení na venkovní výběh. Nechtěli jsme, aby se děti na nový výběh dívaly jen tak z návštěvnické stezky,“ vysvětlil ředitel brněnské zoo Martin Hovorka.

Do lidoopí lanové dráhy investovalo město přibližně šedesát milionů korun. „Jako zřizovatel jsme později schválili dalších téměř čtyřicet milionů na vnitřní zázemí pro šimpanze, to však bude znamenat minimálně šestnáct měsíců přípravných a stavebních prací,“ poznamenal náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Součástí návštěvnické trasy je od úterý také nově otevřená přístavba žiraf, kde se zájemci na zvířata podívají přímo z jejich příbytku. Navštíví je zejména v podzimních a zimních měsících, až budou žirafy pobývat mimo Safari výběh. „Přístavbu jsme postavili za deset milionů korun. Díky tomu bude mít zahrada zázemí pro nového samce a po delší době se dočká i mláďat. Místo totiž nabízí dostatek prostoru pro samice s mláďaty a oddělení samce. Navíc bude přístupná návštěvníkům, což je ideální kombinace,“ řekl náměstek Hladík.

Ke čtyřem žirafím samicím tak od zimy pravděpodobně přibude také samec. Pracovníci zoo jej přepraví až z Anglie. „Poté, co nám před pěti lety uhynul poslední samec, jsme jednali o novém jedinci, kterého se nám podařilo získat v Anglii. Bohužel kombinace brexitu a koronavirové pandemie nám zatím neumožnila přepravu do České republiky. Věříme, že se to do konce letošního roku podaří,“ dodal Hovorka.

Na opičí lanovou dráhu a slavnostní otevření žirafí přístavby se přijela podívat i Romana Rašovská. „Do zoo jsme sice podnikli spontánní výlet, rádi se ale na nové atrakce podíváme,“ zmínila Brňanka.