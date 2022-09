Do konkursního řízení se přihlásilo pět uchazečů, všichni z řad zaměstnanců brněnské zoo. Do konkursu se dostali jen tři z nich, a to z důvodu nesplnění zákonných požadavků a pozdního podání přihlášky. Radana Dungelová pracovala poslední čtyři roky na pozici Útvaru mezinárodní spolupráce v brněnské zahradě. V konkurzu nejvíce zaujala svým přístupem k takzvanému welfare zvířat, tedy jejich životní pohodě. „Tomuto přístupu fandím. Také se těším na větší zapojení návštěvníků do samotného chovu zvířat," uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.