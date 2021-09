Přesunou se tam v pondělí. Pracovníci zoo momentálně ladí detaily transportu. „Naše šimpanze připravíme na přesun do Hodonína v pondělí ráno za asistence veterinárního lékaře. Na cestě je doprovodí naši chovatelé, kteří je na místě předají hodonínským kolegům i s podrobnými informacemi o jejich chování a návycích,“ sdělila kurátorka savců Zoo Brno Šárka Mikátová.

V hodonínské zahradě šimpanze z Brna umístí vedle místních. Ti jim vyklidí dvě ze čtyř dosud obývaných ubikací. „Původně jsme měli v plánu umístit brněnské do volné expozice mimo pavilon opic, která se nabízela. Po důkladném zvážení jsme ale ho přehodnotili a rozhodli se je umístit do sousedství našich šimpanzů. Jedná se totiž o velmi inteligentní a společenská zvířata a byla by škoda příležitosti nevyužít k vzájemnému kontaktu mezi oběma skupinami," vysvětlila zooložka Zoo Hodonín Zdenka Vavrysová.

Nové zázemí pro šimpanze začnou v Brně stavět na jaře. Přípravné práce mají odstartovat na konci letošního roku. „Velkým problémem bylo právě umístění nechovné skupiny starších zvířat a jsme rádi, že nám kolegové z hodonínské zoo vyšli vstříc. Tito obyvatelé naší zoo mají spoustu příznivců a pokud je budou chtít navštívit, tak do Hodonína to nemají tak daleko,“ poznamenal ředitel brněnské zoo Martin Hovorka.

Šimpanzi jsou inteligentní zvířata, která reagují i na malé změny a odchylky od běžného denního režimu. Samec Fáben je v brněnské zahradě od roku 1996 a patří k jejím nejstarším obyvatelům. U Giny není přesně známé datum narození, odhadovaný věk je kolem sedmatřiceti let. Maryška se narodila v roce 1995. Obě samice dorazily do brněnské zoo před osmi lety.