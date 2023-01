Brněnská zoo slaví 70. let. Voliéru dravců pojmenuje po bývalém řediteli

Už je to sedmdesát let, co brněnská zoologická zahrada otevřela dveře návštěvníkům. Poprvé sem přišli v neděli 30. srpna roku 1953. Za tu dobu Brňané viděli nespočet druhů zvířat. Podle ředitelky zoologické zahrady Brno Radany Dungelové tu zatím nejdéle žije sladkovodní želva orlície bornejská.

Připomenutí oslavy narozenin bývalého ředitele zoologické zahrady u voliéry dravců. | Foto: Deník/Kristýna Komárková