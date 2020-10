Informaci České televize včera potvrdil Rovnosti Vokřál. „Dvanáct lidí z původního klubu se rozhodlo, že z klubu vystoupí, protože se to jmenuje klub hnutí ANO 2011, ale vlastně nikdo není momentálně členem. Těchto dvanáct členů má ambice spolupracovat do konce volebního období,“ řekl Rovnosti Vokřál, který hnutí opustil letos v červnu.

Odchod odůvodnil napojením některých z brněnských buněk na podsvětí. Podle svých slov chtěl těhdy některé brněnské buňky zrušit, ale státní předsednictvo hnutí to zamítlo. "Už když jsem končil v hnutí, říkal jsem, že s některými lidmi si spolupráci neumím úplně představit. Určitě to není nikdo z dvanácti lidí se kterými jsme vytvořili nový klub," dodal Vokřál.

Nový předseda zastupitelského klubu hnutí ANO David Aleš se spolupráci s Vokřálem nebrání. „Nechceme se proti nikomu vymezovat. Pro hnutí je to určitě škoda, byli jsme nejsilnějším klubem s osmnácti zastupiteli. Nevím, proč se kolegové rozhodli opustit naše řady. Za mě to fakticky vnímám tak, že s hnutím ANO nechtějí mít nic společného,“ řekl Aleš.

Podle politologa Stanislava Balíka nejsilnější opoziční strana v Brně příliš neztratila. „Když je strana v zastupitelstvu v opozici, je skoro jedno, zda mají zastupitelů dvanáct nebo osmnáct. Většinu má stejně koalice. Může to být ale zajímavý signál do budoucna,“ okomentoval rozpad ANO. Kluby se podle něj mohou lišit ve vztahu ke koalici. Pokud by vztahy v koalici skřípaly, bude ve hře nová karta. "Nicméně pořád je zde pro koalici problém, že jsou to lidé zvolení za ANO a část z nich je spojena se skandálem kolem kauzy Stoka. To může limitovat spolupráci," dodal Balík.