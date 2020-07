Brněnské bydlení pro důchodce? Vzniknout mají během tří let přes tři stovky bytů

Do nového domu s pečovatelskou službou v brněnské Bystrci se do tří let přestěhují důchodci. Objekt nabídne devadesát bytů určených pro penzisty. Aktuálně je vyhlášená soutěž na jeho podobu, výsledky má porota oznámit do konce srpna.

Senioři a finance - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock